Il destino degli orsi del sole può cambiare dopo il video su TikTok: “Non è detto che sia un bene” La fama inaspetatta, secondo i biologi, potrebbe sensibilizzare il pubblico su una specie in via di estinzione, il rischio però è che incentivi commercio di animali selvatici.

A cura di Elisabetta Rosso

"Sono tra gli orsi meno conosciuti al mondo, una specie dimenticata", ha detto il biologo Wong Siew Te, fondatore del Bornean Sun Bear Conservation Center (BSBCC) a Sabah, in Malesia. Ma è bastato un video su TikTok. Sono diventate virali le immagini girate dentro a uno zoo nella città di Hanghzou. Nella sequenza si vede un orso che si alza in piedi per raccogliere il cibo lanciato dai turisti. Molti utenti hanno cominciato a insinuare che l'orso, in realtà, fosse una persona travestita. Non è così. Eppure la fama inaspetatta, secondo i biologi, potrebbe sensibilizzare il pubblico su una specie a rischio. Non solo di estinzione, gli orsi del sole infatti devono affrontare diverse minacce, tra queste la deforestazione, il bracconaggio e il commercio illegale di fauna selvatica.

La reazione degli zoo

Lo zoo di Hangzhou ha registarto un aumento del 30% dei visitatori nel recinto degli orsi del sole dopo la pubblicazione del video, mentre un funzionario del Taronga Zoo di Sydney, in Australia, ha dichiarato alla CNN che la settimana scorsa settimana "tutto è stato incentrato sugli orsi del sole".

"Sono una specie di orso meno conosciuta, e sono vulnerabili e in via di estinzione", ha detto. "Con tutta l'attenzione dei media che li circonda abbiamo una buona opportunità per istruirci ulteriormente per salvare questa specie".

I rischi per gli orsi del sole

Il direttore del Bosco Chan del World Wildlife Fund (WWF) di Hong Kong ha affermato che ora è "fondamentale rafforzare la protezione degli orsi del sole in natura" e bloccare il commercio illegale. “Gli orsi del sole sono estremamente rari e prossimi all'estinzione. I loro habitat sono stati distrutti dall'agricoltura industriale, devono essere rigorosamente protetti", ha detto Chan.

Non solo, molti orsi vengono anche allevati per la loro bile, un ingrediente fondamentale per la medicina cinese tradizionale. Li rinchiudono in piccole gabbie e la loro bile intestinale viene raccolta con metodi dolorosi.

Il lato oscuro della viralità

Puntare i riflettori può sensibilizzare, ma non solo. Gli orsi del sole come ha spiegato Dave Garshelis, presidente dell'IUCN SSC Bear Specialist Group alla CNN, sono animali piccoli, facilmente addomesticabili e docili. "Il bracconaggio è aumentato negli ultimi anni, ma soprattutto ora gli orsi del sole sono minacciati dal commercio di animali domestici".

Nel 2019, per esempio, le autorità malesi hanno torvato un orso del sole rinchiuso in un appartamento. Il proprietario si era giustificato spiegando di aver scambiato l'orso "per un cane" e ha dovuto pagare 6.000 dollari di multa. Anche una donna, a Singapore, teneva un esemplare chiuso in casa ed è stata multata dalle autorità.

Garshelis quindi teme che il video spinga le persone a prenderli come animali domestici. "Ora hanno imparato che gli orsi del sole spesso stanno in piedi, hanno la pelle rugosa, e possono persino sembrare che agitino le zampe, ma non basta", ha detto. "In effetti, è anche possibile che tutta questa esposizione spinga le persone a considerarli animali domestici".