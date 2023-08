Ma davvero dentro quest’orso c’è un essere umano? Cosa sappiamo del video virale In Cina sono diventate virali le immagini girate dentro a uno zoo nella città di Hanghzou. Nella sequenza si vede un orso che si alza in piedi per raccogliere il cibo lanciato dai turisti. Secondo molti utenti il protagonista di queste immagini non sarebbe un vero animale ma un uomo con un costume.

A cura di Valerio Berra

Le immagini arrivano da uno zoo in Cina, nello specifico siamo nella città di Hanghzou della provincia orientale dello Zhejiang. Si vede un orso malese che a un certo punto si alza in piedi e sembra salutare i turisti che lo guardano dalle reti della gabbia. E ancora. I turisti gli lanciano degli oggetti, probabilmente del cibo. Lui si china a raccoglierli. I filmati sono un po’ sgranati, ripresi da due prospettive. Da entrambi però si avverte una strana sensazione: l’animale ripreso non sembra un orso ma un uomo che indossa un costume da orso.

Le immagini e la tesi dell’uomo dentro alla tuta da orso sono diventate virali. Prima hanno cominciato a girare in Cina e poi sono arrivate anche sulla CNN e sul New York Times. Dagli Stati Uniti sono arrivati anche in Italia, dove nelle ultime ore i video dello zoo di Hanghzou hanno cominciato a girare tra i quotidiani italiani. Anche se le immagini possono lasciare spazio a qualche dubbio, è difficile che quell’orso non sia un vero orso.

Le dichiarazioni dello zoo di Hanghzou

Le immagini circolano da giorni su Weibo, la super app cinese che è un po’ social network, un po’ piattaforma di messaggistica e un po’ e-commerce. Praticamente il modello a cui punta Elon Musk per costruire il futuro di X, il nuovo Twitter. E così il 29 luglio un dipendente dello zoo di Hanghzou aveva già rilasciato una dichiarazione per smentire tutte le voci sull’orso. Cita il New York Times: “Certo che è un vero animale. Non è una persona travestita. Il nostro zoo è gestito dallo Stato, qui non succedono queste cose”.

Ad aggiungere qualche grammo di stranezza alla storia è arrivata un’altra dichiarazione, questa volta firmata direttamente dall’orso malese ripreso nel video. L’animale, nello specifico, è un esemplare femmina e si chiama Angela: “Alcune persone pensano che sembro troppo umano quando mi alzo. Voglio dirlo ancora una volta: sono un orso malese! Non un orso nero! Non un cane! Un orso malese!”.

Charles Robbins, direttore del Bear Center della Washington State University, ha confermato al New York Times che si tratta di un orso: “Mi sembra un orso malese. L'orso è stato ricompensato con del cibo dalla folla per essersi alzato in piedi, quindi ha imparato molto velocemente a fare questo gesto”. Una tesi che può essere confermata guardando anche altri video di orsi malesi che si alzano in piedi. Le pose, i gesti e anche le pieghe della pelliccia sono le stesse di Angela.

Gli animali scambiati per altri animali

In Cina precedente di frode faunistica c’era già stato. Nel 2013 il Beijing Youth Daily aveva pubblicato la storia di uno zoo di Louhe, nella provincia di Henan. Qui una donna si era lamentata con la direzione dello zoo perché nella gabbia dove era indicata la presenza di un “leone africano” c’erano invece dei mastini tibetani. Alcuni esemplari di questa razza di cani possono avere un eccesso di pelliccia attorno al muso che potrebbe sembrare una piccola criniera. La donna ha spiegato che qualsiasi dubbio è stato spazzato via quando l’animale nella gabbia, invece che ruggire, ha cominciato ad abbaiare.