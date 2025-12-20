I sub che hanno nuotato nella zona crepuscolare dell’oceano: scoperti animali mai visti

I media inglesi la chiamano zona crepuscolare oceanica. In Italia non ci sono molte occorrenze con questa formula. Più propriamente viene definita zona mesoplagica. È quella parte di oceano che si colloca tra 200 e 1000 metri di profondità. All’inizio i raggi del Sole arrivano a fatica, come quando sulla Terra assistiamo all’arrivo del crepuscolo. Poi iniziano a faticare, finché consegnano le acque al buio profondo degli abissi.

Un gruppo di scienziati della California Academy of Sciences ha diffuso i primi risultati di una missione di ricerca fatta all’inizio della zona mesoplagica, dove l’illuminazione è ancora tenue. Sono scesi a vicino ai 100 metri di profondità in quella che i media anglofoni definiscono zona crepuscolare superiore.

L’obiettivo della ricerca era studiare questa zona dell’oceano, uno spazio parecchio difficile da raggiungere per i sub. Gli scienziati hanno scelto di immergersi nelle acque vicino a Guam, un territorio che formalmente appartiene agli Stati Uniti d’America. Si trova nell’Oceano Pacifico, molto più vicino alle coste dell’Australia che a quelle della California.

Quali sono i rischi di immergersi a grandi profondità

Queste acque sono particolarmente insidiose perché sfidano i limiti degli esseri umani nelle immersioni. Non è semplice scendere a queste profondità. Ma soprattutto non è semplice risalire. Il rischio principale è la Malattia da decompressione, come spiega il Manuale MSD. Se i sub risalgono troppo velocemente rischiano di vedere formarsi bolle di gas inerte nel sangue o nei tessuti che possono anche portare alla paralisi.

CALIFORNIA ACADEMY OF SCIENCES | La nuova specie di pesce cardinale

Le specie animali scoperte a Guam

I sub della California Academy of Science hanno posizionato in queste acque delle strutture in PVC diventate l’habitat di numerosi organismi. Piccoli ecosistemi che una volta anziati in laboratorio potranno dirci di più sulla via che scorre in queste zone. Per ora gli scienziati hanno diffuso una serie di fotografie delle specie di animali incontrate, ancora da classificare.

L’elenco delle spese foto delle nuove specie sono state diffuse da CNN e National Geographic. C’è nuova specie di pesce cardinale e una nuova specie di granchio con ciglia che ricoprono tutte le chele. E c’è una lumaca di mare dal corpo trasparente con piccoli punti bianchi. Ci vorrà tempo per studiarle e confermare che siano effettivamente state registrate per la prima volta. Nel frattempo possiamo goderci le foto.