Le Olimpiadi sono nello Spazio, gli astronauti svelano come sono gli sport in microgravità: il video In un video pubblicato su X (fu Twitter) gli astronauti della Nasa festeggiano l'inizio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), a 400 km dalla superficie terrestre, e in assenza di peso: "Che i giochi abbiano inizio! Buona fortuna a ogni singolo atleta"

La fiamma olimpica c'è, ma fluttua leggera passata di mano da dei tedofori d'eccezione. Sono gli astronauti della Nasa che direttamente dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), a 400 km dalla superficie terrestre, hanno voluto partecipare a modo loro all'inizio delle Olimpiadi 2024.

In un video pubblicato dalla Nasa sul suo account ufficiale X (fu Twitter), il gruppo di astronauti della missione Space X Crew-8 della Nasa ha augurato buona fortuna a tutti gli atleti in gara, facendo finta per pochi minuiti di vestire i loro panni. Con una piccola differenza: la quasi totale assenza di peso.

Il video della Nasa

"Che i giochi abbiano inizio! Oggi gli atleti di tutto il mondo si riuniscono per dare il via alle Olimpiadi 2023, sfidando i loro limiti e ispirando intere generazioni. Se tu fossi un atleta olimpico, che sport giocheresti?", si legge nel post di X con cui la Nasa ha pubblicato il propio personalissimo messaggio di auguri agli atleti olimpici, lo stesso giorno in cui a Parigi si teneva la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024.

Nel video gli astronauti della missione Space X Crew-8, che da marzo 2024 si trovano a bordo dell'ISS, imitano l'inizio dei giochi facendo finta di essere loro stessi parte della staffetta di tedofori incaricati di portare la fiamma olimpica. Già dai quei primi secondi è chiaro che il video vuole essere un gioco, un messaggio simpatico: anche se a qualcuno non fosse stato subito evidente, ci pensano le scene successive a chiarirlo. Chi fa le trazioni con la stessa facilità con cui una persona normale respira, chi si cimenta con i pesi, ma invece dei comuni dischi da palestra solleva i colleghi: insomma nel video gli astronauti si sono diverti parecchio.

Il messaggio degli astronauti

Il clima è di festa e gioco, ma subito dopo gli astronauti recuperano la loro serietà (e anche le loro tute) e si riuniscono per fare gli auguri agli atleti. A parlare è il comandante della missione, il comandante Matthew Dominick: "In questi ultimi giorni, sulla Stazione Spaziale Internazionale, ci siamo divertiti a fare finta di essere atleti olimpici".

Il discorso poi si fa un po più serio, ma senza perdere il sorriso. "Noi ovviamente siamo stati aiutati dall'assenza di peso, ma non possiamo nemmeno immaginare quanto possa essere duro essere degli atleti di fama mondiale e fare il vostro sport sotto la vera forza di gravità". Poi gli auguri di buona fortuna con l'augurio tipico che si fa prima di ogni missione spaziale: "God speed!".