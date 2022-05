Gemelle identiche separate a 2 anni sviluppano un grande e inatteso divario nell’intelligenza Due gemelle identiche separate all’età di 2 anni e cresciute in Paesi diversi hanno sviluppato un divario significativo nel quoziente intellettivo.

Due sorelle gemelle monozigoti – con lo stesso identico patrimonio genetico – all'età di due anni sono state separate e sono cresciute in due Paesi e famiglie differenti, in Corea del Sud e negli Stati Uniti, senza conoscere l'esistenza luna dell'altra. Dopo oltre 40 anni le due donne si sono ricongiunte grazie a un programma del Paese asiatico, finendo coinvolte in una serie di studi volti a valutare differenze nella personalità, nella salute psicofisica, nell'intelligenza e in altri parametri. Con grande stupore gli scienziati è stato scoperto che tra le due sorelle sussisteva una significativa differenza nel quoziente intellettivo (QI) tra le due, con un netto vantaggio per quella vissuta in Corea del Sud. Si tratta di un dettaglio prezioso che aiuterà i ricercatori a comprendere meglio l'impatto delle genetica e dell'ambiente sullo sviluppo.

A condurre lo studio sono stati i due scienziati Nancy L. Segal e Yoon-Mi Hur, rispettivamente del Dipartimento di Psicologia presso l'Università Statale della California State di Fullerton (Stati Uniti) e del College Generale di Educazione dell'Università Kookmin di Seoul (Corea del Sud). L'incredibile storia dietro la ricerca iniziò nel lontano 1974, quando durante un'uscita al mercato i genitori delle gemelle smarrirono una delle due bimbe. All'epoca avevano 2 anni. Nonostante i disperati appelli per rintracciarla, anche in programmi televisivi, la piccola non fu mai restituita alla sua famiglia biologica e finì per essere adottata da una famiglia americana, crescendo così in un ambiente totalmente differente dalla sorella. Fino al ricongiungimento di cui sopra, avvenuto perché la gemella vissuta negli USA ha deciso di saperne di più sulle proprie origini, decidendo di inviare un campione del proprio DNA a Seoul per indagini. In questo modo non solo ha scoperto di avere una sorella gemella, ma anche un fratello e una sorella più grandi.

Come indicato, una volta riunite le due gemelle sono state sottoposte a vari test di valutazione. I gemelli identici sono infatti ampiamente studiati dagli scienziati, per determinare quanto i fattori ambientali e quanto quelli genetici influiscono sul comportamento, sullo sviluppo di patologie e altre condizioni. Normalmente i gemelli crescono assieme nella stessa famiglia ed è assai raro poterne studiare due cresciuti in Paesi e culture totalmente differenti, per questo il caso delle due gemelle è considerato particolarmente significativo. Dai test cui sono state sottoposte, il risultato più interessante è emerso nella differenza del quoziente intellettivo, risultato essere di 16 punti a favore della gemella cresciuta in Corea del Sud. Il risultato contraddice lo storico della letteratura scientifica, in cui si indica al massimo un divario di 7 punti tra i gemelli monozigoti. Va tuttavia tenuto presente che la gemella vissuta negli USA ha subito tre commozioni cerebrali, che potrebbero aver influito sul QI, inoltre è vissuta in una famiglia con un'educazione molto severa, con continui conflitti e in cui i genitori si sono separati, mentre la gemella sudcoreana è vissuta in una famiglia “amorevole e armoniosa”.

Al di là di questi dettagli, la professoressa Segal e il collega hanno rilevato che le due gemelle avevano punteggi nella salute mentale e nell'autostima molto simili, così come un'analoga soddisfazione nel lavoro e una storia medica paragonabile (entrambe sono state operate per un tumore alle ovaie). È stata tuttavia rilevata una differenza nel ragionamento non verbale e di visione del mondo, più individualista per la gemella vissuta negli USA e più “comunitaria” per quella sudcoreana. Tutti questi dati aiuteranno gli esperti a comprendere meglio l'impatto dei fattori ambientali e genetici sullo sviluppo della personalità, sul comportamento e sull'intelligenza delle persone. I dettagli della ricerca “Personality traits, mental abilities and other individual differences: Monozygotic female twins raised apart in South Korea and the United States” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata Personality and Individual Differences.