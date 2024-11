Fare sport in certi orari può ridurre il rischio di tumore al colon-retto: cosa dice lo studio

video suggerito

Fare attività fisica in modo regolare è una delle raccomandazioni fondamentali per prevenire diverse malattie e problemi di salute, insieme a una dieta equilibrata e all'eliminazione di abitudini nocive come il consumo di alcol o il fumo. Tanto che un gruppo di ricercatori ha appena sviluppato un nuovo farmaco che promette di imitare gli effetti dell'esercizio fisico sul corpo.

Eppure, secondo una nuova ricerca, appena pubblicata sulla rivista BMC Medicine, ci sarebbero alcuni momenti della giornata in cui fare esercizio fisico sembra avere maggiori benefici per la salute. Nello specifico gli autori di questa ricerca, un gruppo di studiosi dell'Università di Ratisbona, in Germania, ha indagato il legame tra l'orario dell'attività fisica e il rischio di tumore al colon-retto.

Quanto è diffuso il tumore al colon-retto

Il tumore al colon-retto è una delle forme di cancro più diffuse al mondo, soprattutto nei Paesi occidentali, dove è il terzo tipo di cancro per incidenza, dopo il tumore al seno e quello al polmone. Sebbene questo tumore sia più frequente dopo i 50 anni, negli ultimi tempi si sta abbassando l'età media di insorgenza. A Fanpage.it ne abbiamo parlato con il professor Pierpaolo Sileri, primario Chirurgia Colorettale dell’Irccs Ospedale San Raffaele. Proprio in queste settimane James Van Der Beck, volto storico della serie degli anni '90 Dawson's Creek, oggi 47enne, ha raccontato di avere questo tumore.

Tornando allo studio, i ricercatori hanno analizzato i dati della Biobank del Regno Unito, uno dei più grandi database di dati sanitari esistenti, per monitore la salute di 86.252 persone tra i 42 e 79 anni. I dati comprendevano infatti anche quelli inerenti le abitudini legate all'attività fisica, registrate grazie a un accelerometro che è stato fatto indossare ai partecipanti.

Attività fisica e rischio di tumore

Dopo cinque anni dall'inizio dello studio i ricercatori hanno controllato di nuovo i dati del campione studiato per calcolare quante persone avessero o meno sviluppato il cancro al colon-retto: 529 persone si erano ammalate. Poi i ricercatori hanno verificato a posteriori il tipo e l'orario di attività fisica svolta. Hanno così individuato quattro modelli di esercizio fisico: attività continua per tutto il giorno, attività a fine giornata, attività al mattino e alla sera e attività a mezzogiorno e di notte.

Da questo confronto è emersa un'associazione tra l'orario in cui le persone erano abituate a fare sport e l'insorgenza del tumore al colon-retto. Nello specifico sono emersi due fasce orarie in cui era minore il rischio di sviluppare questa malattia: fare sport alle 8.00 e alle 18.00 sembrava infatti ridurre le probabilità di ammalarsi dell'11%, rispetto a una riduzione del rischio del 6% per chi svolgeva attività fisica durante il giorno. Tuttavia, i ricercatori hanno specificato che sono necessari ulteriori studi per confermare il legame tra l'orario dell'attività fisica e il tumore al colon-retto.

Secondo i ricercatori questi risultati dimostrano non solo che l'attività fisica regolare può ridurre il rischio di tumore al colon-retto, ma anche che esistono degli orari in cui fare sport può apportare maggiore benefici per questa specifica malattia.