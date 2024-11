video suggerito

La pillola che promette di sostituire 10 km di corsa a digiuno: come funziona LaKe La nuova molecola prodotta in laboratorio dovrebbe produrre nel corpo la stessa risposta metabolica indotta da un'attività fisica intensa e a digiuno, come una corsa di 10 chilometri a stomaco vuoto. La pillola potrebbe avere molti benefici per chi non può fare attività fisica regolare.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Aarhus, in Danimarca, ha sviluppato una nuova pillola che promette di imitare gli stessi effetti prodotti dall'attività fisica intensa e a digiuno sul corpo di chi la esegue. In pratica, assumere questa molecola dovrebbe equivalere a correre per 10 chilometri a ritmo sostenuto e completamente a stomaco vuoto.

Il farmaco in questione si chiama LaKe, ma finora è stata testata solo sui ratti ed è ancora in fase di sperimentazione. Quindi, prima di poter essere prodotta e messa in commercio, dovrà superare tutte le fasi della sperimentazione a cui sono sottoposti i nuovi farmaci, compresi i test sull'uomo.

Come funziona

Subito dopo un'intensa attività fisica a stomaco vuoto nel corpo si attivano una serie di meccanismi: per prima l'attività dei muscoli produce lattato o acido lattico, poi, più gradualmente, si verifica un aumento di un particolare chetone, prodotto dal fegato a partire dagli acidi grassi per fornire energia al corpo in assenza della fonte energetica più facilmente disponibile, ovvero il glucosio.

La combinazione di questi effetti – hanno spiegato gli autori dello studio – oltre a favorire il rilascio di ormoni cha abbassano il senso dell'appetito, sembra anche ridurre il livello di acidi grassi liberi presenti nel sangue. Ora, la pillola LaKe, negli studi sui topi, ha mostrato di imitare questa risposta metabolica anche in assenza di attività fisica.

Quali benefici per il corpo

"In sostanza, la molecola porta il corpo nello stesso stato metabolico che si produrrebbe dopo aver corso 10 chilometri ad alta velocità a stomaco vuoto", spiega il professore Thomas Poulsen, a capo dello studio, pubblicato recente sulla rivista Journal of Agricultural and Food Chemistry. Chiaramente, questi effetti possono contribuire alla salute di chi non può fare regolare attività fisica con una serie di benefici, ad esempio "riducendo il rischio di sviluppare la sindrome metabolica" o producendo un effetto protettivo sul cuore.

I ricercatori a capo della sperimentazione hanno spiegato di aver dedicato gli ultimi tre anni alla ricerca di un metodo che potesse combinare lattato e chetoni eliminando il rischio di sottoprodotti dannosi per la salute come sali o acidi.

"Bon siamo sorpresi dall'effetto, perché stiamo combinando sostanze ben note. La cosa davvero innovativa è che ora abbiamo creato una molecola che ci consente di controllare artificialmente le quantità di lattato e chetoni in modo sicuro", ha spiegato Thomas Poulsen.

Tuttavia, i ricercatori sono i primi a specificare che i destinatari di questo nuovo farmaco, qualora la sperimentazione avesse esito positivo, dovrebbero essere le persone che non possono fare attività fisica, come chi ha pregressi problemi di salute. Anche perché – come spiega il Guardian – non abbiamo nessun dato sugli effetti psicologici e sul benessere mentale, che invece sono una parte fondamentale dello sport, nonché uno dei principali fattori che spinge le persone comuni ad allenarsi.