Enorme palla di fuoco squarcia il cielo del Giappone: “Sembrava fosse giorno”

La palla di fuoco che ha attraversato il cielo notturno del Giappone, come vista da Kumamoto, Kyushu, negli screen del video ripreso da una dashcam di un’auto / Credit: X/@MARUBATU7

Un’enorme palla di fuoco ha squarciato il cielo del Giappone meridionale intorno alle 23 di martedì 19 agosto: chiaramente ripresa dalle telecamere dell’aeroporto di Kagoshima, la palla di fuoco è diventata un bolide così intenso da essere stato avvistato anche in diverse altre prefetture della regione del Kyushu e più a Nord, nelle regioni del Kansai e di Shikoku.

Video e foto del lampo luminoso sono stati condivisi sui social da diversi utenti. “Una luce bianca, come mai vista prima, è scesa dall’alto ed è diventata così intensa che ho potuto vedere chiaramente le forme delle case intorno a noi” ha raccontato un uomo che in quegli istanti era alla guida, nella prefettura di Miyazaki. “Sembrava fosse giorno. Per un attimo non ho capito cosa fosse successo e sono rimasto molto sorpreso”.

Altre testimonianze sono arrivate anche dalla prefettura di Kumamoto. “Ho visto una palla di fuoco poco dopo le 23:00 del 19 agosto – ha raccontato su X il padre di tre bambine, che ha pubblicato uno dei video più suggestivi – . Stavo guidando, quindi ho pensato che forse la mia dashcam l'avesse ripresa e, quando ho controllato, era sorprendentemente nitida”.

La palla di fuoco visibile per centinaia di km in Giappone: “Meteorite eccezionalmente luminoso”

La palla di fuoco che martedì notte, cadendo, ha illuminato per circa quattro secondi il cielo di gran parte del Giappone meridionale, ha mandato in fermento i social, anche se gli esperti hanno spiegato che si è trattato di un fenomeno naturale e non… di un’invasione aliena.

Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello spazio di Sendai, ha subito chiarito che poteva essersi trattato di “un meteorite eccezionalmente luminoso”, come poi confermato da diversi altri esperti, incluso l’astronomo giapponese Daichi Fujii, curatore del Museo della città di Hiratsuka. “È stata determinata l’orbita della grande palla di fuoco, che si è verificata alle 23:08:46 del 19 agosto 2025 – ha precisato Daichi Fujii – . La roccia spaziale è passata a nord-est al largo della costa di Tanegashima e proveniva dalla fascia di asteroidi tra Marte e Giove”.

“L’altitudine del punto di fuga era di circa 18 km e, sebbene la roccia possa essere caduta come meteorite, si ritiene che sia finita nell’Oceano Pacifico” ha aggiunto l’esperto.