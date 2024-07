video suggerito

Cos’è la Medusa uovo fritto, come riconoscerla e quanto è pericolosa la specie avvistata in Spagna e Italia La Cotylorhiza tuberculata è nota anche come Medusa Cassiopea. Il paragone con l’uovo fritto deriva dal suo aspetto: ha un bulbo arancione circondato da una membrana. La parte inferiore del suo corpo assomiglia a un cavolfiore rovesciato: ha delle piccole estremità sferiche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nome è curioso: Medusa uovo fritto. L’aspetto forse di più: in alcune delle sue colorazioni sembra in effetti un uovo fritto galleggiante che si fa portare dalla corrente. Negli ultimi giorni si stanno registrando i primi avvistamenti di Medusa uovo fritto, una specie che viene chiamata anche Medusa Cassiopea ma che più correttamente è conosciuta come Cotylorhiza tuberculata.

Non è una specie aliena e non nemmeno una specie rara. La Cotylorhiza tuberculata fa parte delle specie tipiche del Mar Mediterraneo. Come ha spiegato Giulia Calogero dell’associazione Menkab al Quotidiano Nazionale di solito questa medusa si affaccia nei mari italiani alla fine dell’estate. Questa volta invece è già stata avvistata, anche in Spagna. Un segnale che potrebbe essere legato all’aumento delle temperature dei mari.

La Cotylorhiza tuberculata può raggiungere un diametro che arriva anche a 30 centimetri. Si riconosce proprio dal bulbo arancione e dalla membrana più chiara che ha intorno. Non è pericolosa, anche se poi vedremo bene cosa dicono i dati sanitari raccolti su questo animale.

Cos'è la Medusa uovo fritto e dove vive

La Medusa uovo fritto o Cotylorhiza tuberculata vive in diverse aree del Mar Mediterraneo. Gli avvistamenti registrati attraversano i mari. Ci sono immagini di questa medusa che arriva da Taormina, in Sicilia, a Pesaro, nelle Marche. Insomma la sua presenza è tipica e fa parte delle meduse che si possono trovare nelle nostre acque. Anzi, se ve ne trovate una vicino potete anche fare un sospiro di sollievo: è una delle meno urticanti.

Come riconoscere la Medusa uovo fritto

Riconoscere la Medusa uovo fritto è abbastanza semplice. Partiamo dalla porzione superiore dell’animale. Presenta un bulbo di un colore arancione, in base alla luce e agli esemplari potrete trovare un arancione più o meno scuro.. Il bulbo è ricoperto da una membrana che si allarga sembrando quasi l’albume di un nuovo dopo la frittura. La parte sotto invece sembra un cavolfiore rovesciato, con delle piccole sporgenze sferiche.

Di solito la Medusa uovo fritto o Cotylorhiza tuberculata si muove nelle acque circondata da giovani esemplari di pesci che appartengono a specie diverse. Fra quelle osservate sono stati avvistati i suggelli (Trachurus trachurus) le ricciole (Seriola dumerili).

Quali sono i rischi e quanto è pericolosa

I rischi legati alla Medusa uovo fritto sono praticamente inesistenti. Fanpage.it ha controllato Mediterranean Jellyfish Venoms: A Review on Scyphomedusae, un articolo scientifico pubblicato nel 2010 di ricercatori Gian Luigi Mariottini e Luigi Pane sulla velenosità delle meduse simili alla Cotylorhiza tuberculata. La Medusa uovo fritto ottiene dei punteggi nulli. Non sono mai stati rilevati casi di avvelenamento legati a questa specie.