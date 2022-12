Cos’è il pomo d’Adamo e a cosa serve la sporgenza sulla parte anteriore del collo Più prominente negli uomini, il pomo d’Adamo è una prominenza della cartilagine tiroidea che circonda la laringe, la cui funzione principale è quella di proteggere le corde vocali.

A cura di Valeria Aiello

Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito parlare del pomo d’Adamo, la sporgenza marcatamente maschile che si trova sulla parte anteriore del collo, domandandoci perché sia un tratto caratteristico degli uomini e non delle donne. I più curiosi si saranno probabilmente anche chiesti perché si chiama così e soprattutto quale sia la sua funzione, dal momento che questa protuberanza diventa molto più evidente dopo la pubertà, quando i livelli di testosterone determinano la comparsa dei caratteri fisici tipici del sesso maschile. Tuttavia, prima di entrare nei dettagli e andare capire a cosa serve, occorre sfatare un mito: sebbene sia più prominente negli uomini, anche le donne hanno il pomo d’Adamo, solo che molto spesso non è visibile, semplicemente perché sporge di meno.

Cos’è il pomo d’Adamo e perché si chiama così

Con l’espressione “pomo d’Adamo” si intende quella parte del corpo che in anatomia è nota come prominenza laringea della cartilagine tiroidea, la più grande delle nove cartilagini della laringe. La sporgenza, in particolare, è la parte di questa struttura più visibile dall’esterno, che corrisponde alla sezione in cui si incontrano le due metà della cartilagine tiroidea. Si tratta quindi di un ispessimento cartilagineo, il cui aumento della prominenza avviene durante la pubertà, in relazione alla misura dell’angolo interlaminare a livello dei processi vocali, che negli uomini è di 90 gradi e nelle donne di 120: l’angolo più ampio fa sì che nelle donne la prominenza laringea sporga di meno, non spinga contro la pelle del collo e alla fine risulti meno visibile.

Il pomo d’Adamo è una prominenza laringea formata dall’incontro delle due metà della cartilagine tiroidea / Credit: Henry Vandyke Carter – Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body

Per quanto riguarda invece il nome, l’espressione pomo d’Adamo si pensa che derivi da un riferimento alla storia biblica del Giardino dell’Eden e al frutto proibito bloccato nella gola di Adamo, o forse da una traduzione errata del termine ebraico per una struttura descritta come “il rilievo di un uomo”. In alcune località del Sud America, a volte è chiamato goozle, termine derivato dal verbo inglese to guzzle, che significa tracannare, probabilmente per il movimento di questa sporgenza durante la deglutizione.

Leggi anche Virus ibrido mai osservato prima creato in laboratorio: elude il sistema immunitario

A cosa serve il pomo d’Adamo

Alcuni rapporti suggeriscono che l’aumento della prominenza abbia un ruolo nella maturazione della voce, correlando la sua crescita ai cambiamenti che avvengono durante la pubertà. Tuttavia, ad oggi non è stato condotto alcuno studio che abbia dimostrato tale relazione in modo decisivo, come precisato in una recente pubblicazione dal dottor Thomas Fitzpatrick della Wake Forest University School of Medicine, nella Carolina del Nord, e dal dottor Marco Siccardi dell’Ospedale San Paolo di Savona.

La funzione primaria del pomo d’Adamo, precisano i due specialisti, è la stessa della cartilagine tiroidea che lo compone, ovvero quella di proteggere le corde vocali immediatamente retrostanti. “La prominenza laringea della cartilagine tiroidea è una struttura di supporto e protezione […] che agisce principalmente per proteggere le corde vocali che si trovano posteriormente – spiegano Fitzpatrick e Siccardi – . Mentre durante l’infanzia presenta importanza equivalente nei maschi e nelle femmine […], intorno al periodo della pubertà diventa una caratteristica sessuale secondaria, risultando più prominente negli uomini che nelle donne”.

Durante la pubertà, la cartilagine tiroidea cambia infatti forma in entrambi i sessi, ma negli uomini il cambiamento è solitamente maggiore per influenza dei diversi livelli ormonali, il che comporta pomi d’Adamo che tendono ad essere più evidenti. Indipendentemente dall’aspetto esterno, la funzione protettiva della prominenza laringea è comunque la stessa, sebbene la caratteristica più pronunciata assuma particolare rilevo nella rapida identificazione della sua posizione in molte procedure chirurgiche e di emergenza.