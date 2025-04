video suggerito

Cos’è il “diavolo lanoso”, il nuovo fiore scoperto negli Stati Uniti: le origini del nome Nel Big Bend National Park, all’interno del deserto di Chihuahuan, è stato identificato un fiore sconosciuto finora. Il suo nome scientifico è “Ovicula biradiata” e ha caratteristiche molto particolari, ma secondo i ricercatori potrebbe essere già in via di estinzione. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

PHYTOKEYS | La prima foto del "diavolo peloso" scattata da Deb Manley

È stato soprannominato "diavolo lanoso" per via delle sue caratteristiche, ma il suo nome scientifico è Ovicula biradiata. Si tratta di un nuovo genere della famiglia dei girasole scoperto nel Big Bend National Park del Texas. I ricercatori che lo hanno identificato e studiato lo hanno descritto in uno studio pubblicato a febbraio 2025 sulla rivista PhytoKeys. È la prima volta in cinquanta anni che una nuova specie o un nuovo genere vegetale viene scoperto in un parco degli Stati Uniti.

Cos'è il diavolo lanoso

Anche se la nuova specie è stata studiata e catalogata da un gruppo di esperti da diversi centri di ricerca e università, guidati dalla California Academy of Sciences, il primo a scoprirla è stato un volontario del parco, Deb Manley, che un giorno, esattamente un anno fa, a marzo 2024, l'ha notata mentre stava camminando nel parco. Non riconoscendo la specie, Deb ha scattato una foto al fiore e l'ha caricata sull'app iNaturalist, dove le immagini vengono visualizzate da un gruppo di botanici da tutto il mondo per identificare specie e genere.

A quel punto, i botanici della California Academy of Sciences e gli altri autori dello studio hanno studiato la nuova specie: dopo aver sequenziato il suo DNA, questo è stato confrontato con gli altri esempi noti presenti nell'erbario del centro di ricerca californiano. A quel punto, i risultati erano chiari: "Abbiamo scoperto che questa piccola pianta pelosa non solo è una nuova specie all'interno del gruppo dei girasoli, ma si distingue anche abbastanza dai suoi parenti più stretti da giustificare l'identificazione di un genere completamente nuovo", ha spiegato Isaac Lichter Marck, professore della California Academy of Sciences e tra gli autori dello studio. D'altronde, la famiglia delle Asteraceae, a cui il nuovo genere apparterebbe è una specie molto variegata e comprende ben 1.600 generi di piante diverse.

Com'è fatto

Il "diavolo peloso" è una pianta molto piccola. I botanici la chiamano anche "belly plant" (letteralmente "pianta da pancia"), nel senso che è così piccola che per poterla vedere bisogna stare sdraiati per terra. Ma la sua caratteristica peculiare, o almeno quella che le ha dato il nome, sta nella presenza di uno strato peloso e bianco che ricopre i petali e rimette con striature marroni. La parola "Ovicula" in latino significa infatti "piccola pecora", in riferimento allo strato peloso che copre il fiore, ma è anche un omaggio a una specie tipica di Big Bend, la pecora bighorn (Ovis canadensis), a rischio estinzione. La seconda parte del nome, "biradiata", è una descrizione della struttura dei fiori della pianta, che presentano due gruppi di raggi, o cimette, disposti simmetricamente.

Il "diavolo peloso" – come lo chiamano in modo informale i botanici – fiorisce dopo la pioggia e cresce in habitat rocciosi insieme a specie di arbusti idonei a sopravvivere in ambienti caratterizzati da frequente siccità. D'altronde, il Big Bend National Park si trova all'interno del deserto di Chihuahuan, il deserto caldo più grande del Nord America e noto per la sua straordinaria biodiversità, spesso studiato per le tante specie floreali che ospita. Tuttavia, il nuovo genere è stato individuato soltanto in tre luoghi circoscritti nell'angolo più settentrionale del parco. Secondo i ricercatori, nonostante la nota resistenza delle piante desertiche, questo dato potrebbe significare che il fiore appena scoperto potrebbe essere già in via di estinzione.