Com’è possibile che una pentola a pressione o una caffettiera possano esplodere Pur trattandosi di incidenti domestici rari, le esplosioni di pentole a pressione e caffettiere non sono eventi impossibili, come dimostrano alcuni drammatici fatti di cronaca. Ecco per quali ragioni possono eplodere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

Il rischio che una pentola a pressione o una caffettiera possano esplodere non è assolutamente da sottovalutare, pur trattandosi di eventi molto rari. Le conseguenze di questi improbabili ma non impossibili incidenti domestici, infatti, sono potenzialmente mortali, come evidenziano i casi che balzano agli onori della cronaca nazionale e internazionale. Nell'aprile del 2024 è stata ad esempio coinvolta una donna di origini pachistane di 46 anni, deceduta a Caltagirone (in provincia di Catania) a seguito dell'esplosione della pentola a pressione lasciata sul fuoco. Pochi giorni prima, sempre in Sicilia, era stata annunciata la morte di un ex maestra di 66 anni – Lucia Taormina – a causa di una moka esplosa, sebbene i famigliari abbiano successivamente smentito l'esplosione, sostenendo che la donna sarebbe stata avvolta dalle fiamme del fornello mentre toglieva la caffettiera dal fuoco.

Al di là dei casi specifici, questi incidenti possono accadere a chiunque e sono stati anche condotti degli studi scientifici ad hoc per analizzarne i pericoli. La ricerca “Risk of burns in pressure cooker usage: a comprehensive analysis of explosive injuries” effettuata in Turchia, ad esempio, ha analizzato le lesioni di 32 pazienti (29 donne e tre uomini) rimasti feriti dopo l'esplosione di pentole a pressione, che hanno provocato loro ustioni, danni agli occhi e alle orecchie. Nessuno è fortunatamente deceduto. Lo studio “Accidental deaths due to coffee making machine blast: Two unusual case reports” si è invece concentrato su alcuni incidenti che hanno coinvolto le caffettiere, le cui esplosioni hanno provocato due morti e cinque feriti.

Come funziona una pentole a pressione

Le ragioni per cui questi oggetti di uso comune rischiano di esplodere sono molteplici, ma possono essere racchiusi in due macrocategorie: difetti di fabbricazione e utilizzo incauto o inappropriato da parte dell'utente. Prima di soffermarci sulle cause, spesso dettagliate nei siti di assistenza legale, è doveroso spendere qualche riga sul principio di funzionamento di questi prodotti, che entrambi sfruttano la pressione per favorire la cottura. La pentola a pressione, come suggerisce il nome, sfrutta l'aumento della pressione – grazie alla chiusura ermetica – per innalzare il punto di ebollizione dell'acqua a 120 °C, invece dei consueti 100 °C. Ciò permette una cottura più rapida dei cibi e ne preserva le proprietà nutrizionali. Normalmente, grazie alle valvole di sicurezza, la pentola a pressione rilascia il vapore in eccesso mantenendo la pressione stabile ed entro valori sicuri. Anche nelle caffettiere la pressione gioca un ruolo fondamentale. In parole semplici, essa favorisce il passaggio dell'acqua calda attraverso il caffè macinato trasformandola nella gustosa bevanda apprezzata in tutto il mondo. Anche nelle caffettiere c'è la valvola di sicurezza per permettere lo sfiato del vapore prodotto dal riscaldamento.

Perché le pentole a pressione possono esplodere

Per quanto concerne le pentole a pressione, ci sono molteplici ragioni per cui esse possono esplodere. Talvolta ciò è dovuto a difetti di fabbricazione, come valvole di sicurezza malfunzionanti e guarnizioni difettose, che possono favorire l'accumulo della pressione nel dispositivo fino alla catastrofica esplosione. Le pentole a pressione devono essere chiuse in modo ermetico per favorire il meccanismo di cottura; ciò è garantito da anelli in gomma o silicone (le guarnizioni) che devono funzionare in modo adeguato. In caso di danni o deterioramento potrebbero alterare gli equilibri pressori e catalizzare il rischio di esplosione, ad esempio a causa del riscaldamento non uniforme della pentola oppure per il rilascio ritardato della pressione, anche al termine della cottura del cibo. Chiaramente i danni possono verificarsi anche per usura ed è doveroso controllare sempre che tutto sia in buono stato ed eseguire la corretta manutenzione.

La pressione della pentola può essere verificata attraverso il manometro; se essa risulta insolitamente elevata e si sentono sibili anomali va immediatamente tolta la fonte di calore (con tutte le precauzioni del caso). Il riscaldamento eccessivo è una delle principali ragioni per cui si verificano incidenti; talvolta ci si dimentica la pentola a pressione sul fuoco senza rispettare le indicazioni sul manuale d'uso e ciò può portare a un accumulo di pressione tale da determinare un'esplosione. Anche la ventilazione inadeguata nella cucina in cui si prepara il cibo può rappresentare un rischio, impedendo ad esempio il rilascio corretto del vapore dalle valvole di sicurezza. Tra i rischi vi sono anche il cablaggio difettoso e la strumentazione digitale malfunzionante; quest'ultima potrebbe indicare valori errati e ingannare l'utente, lasciandolo ignaro del potenziale pericolo.

Perché le caffettiere possono esplodere

Le caffettiere sono strumenti relativamente più semplici delle pentole a pressione, ma come indicato anch'esse possono esplodere. Tra i principali rischi vi è l'ostruzione della valvola di sicurezza per lo sfiato del vapore, nella quale non devono assolutamente finire residui di caffè e simili. Un lavaggio accurato dopo ogni uso previene questo potenziale pericolo. Bisogna fare attenzione anche a non pressare troppo il caffè macinato o mettere troppa acqua; anche queste pratiche sono in grado di ostacolare il flusso del vapore con accumulo potenzialmente pericoloso. Le guarnizioni usurate o difettose rappresentano un pericolo come nelle pentole a pressione, così come il riscaldamento eccessivo può far accumulare troppa pressione fino all'esplosione. Segnaliamo che, nel caso degli incidenti mortali citati nello studio di cui sopra, le macchinette erano molto vecchie e deteriorate.

Le esplosioni di pentole a pressione e caffettiere fortunatamente sono rari, inoltre molto spesso dipendono dall'utilizzo improprio e dalla scarsa manutenzione dei dispositivi. I rischi sono comunque significativi, non solo per eventuali pezzi di metallo scagliati a velocità spaventose, ma anche per l'ondata di acqua, caffè e cibi bollenti in grado di provocare ustioni gravissime. Ribadiamo comunque che in genere le pentole a pressione e le caffettiere sono prodotti assolutamente sicuri. Vanno solo utilizzate e manutenute nel modo corretto, rispettando le indicazioni riportate nel manuale d'uso dai costruttori.