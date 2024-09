video suggerito

C'è un nuovo modo con cui i giovani prendono nicotina: l'allarme sui sacchetti che sembrano caramelle Potrebbero essere confuse con delle caramelle o delle gomme da masticare ma invece contengono polvere di nicotina e altre sostanze chimiche. Uno studio dagli Stati Uniti sottolinea i rischi per i più giovani: non solo, potrebbero predisporli a dipendenze più gravi.

Si chiamano "nicotine pouches" e sembrano essere la nuova moda tra i giovanissimi. In realtà, questi sacchetti permeabili di nicotina che si sciolgono in bocca, quasi come fossero delle caramelle, esistono da qualche tempo, ma la loro recente diffusione sta preoccupando sempre di più gli esperti, soprattutto per alcune caratteristiche di questi prodotti. Un nuovo studio condotto negli Stati Uniti mette in guardia sui rischi nascosti in questi prodotti che per molte caratteristiche potrebbero diventare una trappola e portare sempre più giovanissimi a diventare dipendenti dalla nicotina e potenzialmente da altre sostanze: sono facili da usare e possono essere consumati ovunque, inoltre sono aromatizzati con diversi gusti e questo li rende più attraenti a un pubblico giovane. Ma c'è soprattutto un aspetto che preoccupa gli esperti: sono piuttosto facili da nascondere a genitori e insegnati. Secondo questa nuova ricerca infatti solo un adulto su quattro sarebbe in grado di riconoscere le bustine di nicotina.

Cosa sono le nicotine pouches

Si tratta di piccole bustine contenenti una polvere aromatizzata a base di nicotina e altre sostanze chimiche che si assumono facendole sciogliere tra il labbro la gengiva. In Italia sono state introdotte nel 2023, ma qualche mese dopo un decreto direttoriale del Minestro della Salute, sospendendo quelle di un determinato brand, ha precisato che "tali prodotti possono essere commercializzati solo se rispettano alcuni requisiti di confezionamento e sicurezza".

Tuttavia, secondo gli esperti dell'Ohio State University Comprehensive Cancer Center e del The James Cancer Hospital and Solove Research Institute, che hanno commissionato il sondaggio, questi prodotti restano un rischio per i ragazzi perché potrebbero diventare una "porta d'accesso a una futura dipendenza da prodotti del tabacco". Questi prodotti infatti potrebbero non essere in grado di soddisfare il crescente bisogno di nicotina, spingendo i consumatori a rivolgersi a prodotti più soddisfacenti ma più dannosi. Ricordiamo che il fumo da tabacco è considerato tra i principali fattori di rischio modificabili dell'insorgenza di tumori.

Perché sono un rischio per i più giovani

Gi autori dello studio hanno spiegato che indagando le abitudini dei ragazzi universitari hanno scoperto che molti di loro preferiscono consumare le bustine di nicotina perché possono facilmente nasconderle. Dal sondaggio, condotto su mille adulti dai 18 anni in su, è emerso che sebbene il 70% di loro ritenga che le nicotina pouches siano rischiose per la salute e possano portare alla dipendenza, solo il 25% è in grado di riconoscere le bustine o le confezioni in cui vengono vendute.

Il principio è ormai noto. È lo stesso che ritroviamo in prodotti come le sigarette elettroniche (e-cig) o i dispositivi per riscaldare il tabacco: sembrare qualcosa diverso dalle vecchie sigarette tradizionali. Ma, sebbene gli studi disponibili su questi prodotti siano ancora pochi, anche perché sono prodotti relativamente nuovi, sappiamo che possono avere diversi effetti nocivi per la salute.

Ma soprattutto, spiega l'epidemiologa Brittney Keller-Hamilton, questi prodotti vengono scelti soprattutto da giovanissimi e minorenni, esponendoli a un grave rischio, in quanto è noto che chi inizia ad assumere nicotina prima che il cervello si sia completamente sviluppato rischia di sviluppare una dipendenza da nicotina più forte oltre a quella da altre sostanze. Per questo motivo gli esperti raccomando di introdurre misure studiate per scoraggiare il consumo delle nicotine pouches come rimuovere gli aromi, vietare la vendita online e aumentare il prezzo.