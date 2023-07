Rara cavalletta rosa avvistata in Galles: com’è possibile Mentre potava le piante nel suo giardino un uomo di 65 anni si è imbattuto in una cavalletta verde totalmente colorata di rosa. Un incontro molto raro e fortunato.

A cura di Andrea Centini

Credit: MandyForde / Twitter

In un giardino del Galles, nel Regno Unito, è stata avvistata e fotografata una rara cavalletta completamente rosa. Non si tratta di una specie particolare, ma di una comunissima cavalletta verde (Omocestus viridulus) caratterizzata da una colorazione tanto insolita quanto spettacolare. L'insetto, come raccontato dalla BBC, ha immediatamente catturato l'attenzione di Gary Phillips, il proprietario del giardino ubicato a Llandegfan, un villaggio di appena 1.600 anime nella parte orientale dell'isola di Anglesey.

L'uomo, un sessantacinquenne appassionato di fotografia, era impegnato a potare le sue dalie quando si è accorto della presenza della cavalletta tinta di rosa. “Non ne avevo mai sentito parlare. Ho dovuto concentrarmi attentamente su ciò che avevo visto e ho capito che si trattava di una cavalletta rosa che pensavo dovesse essere rara”, ha raccontato alla BCC. E aveva ragione. Come spiegato dal portale britannico, infatti, gli esperti indicano che le persone avrebbero solo l'1 percento delle probabilità di incontrare una cavalletta rosa nel corso della propria vita. Insomma, è un gran colpo di fortuna che ad alcuni può capitare, come dimostrano le storie analoghe già balzate sui social e agli onori della cronaca internazionale. Il signor Phillips ha inoltre avuto la possibilità di allontanarsi, prendere la sua fotocamera e ritrovare l'ortottero esattamente dove l'aveva lasciato.

Ma perché alcune cavallette possono nascere rosa? Nel caso dell'esemplare immortalato in Galles si tratta di una comune cavalletta verde, un insetto che, come suggerisce il nome, è normalmente di colore verde, anche se non mancano variazioni marroncine e simili. Il colore rosa in questo caso è dovuto a una mutazione in un gene recessivo, che determina una condizione chiamata eritrismo. In parole semplici, questa mutazione genetica si caratterizza per un'eccessiva produzione di pigmenti rossi, che a loro volta provocano la splendida “livrea” rosata visibile nelle immagini diffuse dalla BBC.

Si tratta di una colorazione del tutto innaturale per questi animali e molto pericolosa. La ragione è semplice: distrugge il criptismo, cioè la capacità di mimetizzarsi nell'ambiente circostante. Una cavalletta rosa diventa immediatamente visibile sulla vegetazione e quindi si trasforma in una facile preda. Se ne vedono così poche anche perché passano a miglior vita molto presto. È la stessa ragione per cui gli animali selvatici albini o leucistici difficilmente raggiungono l'età adulta.

Come spiegato alla BBC dal dottor Paul Hetherington, che coopera con l'associazione per la conservazione degli insetti Buglife, in estate questa cavalletta avrà comunque più chance di sopravvivere, grazie al naturale cambio di colorazione della vegetazione. Si tratta inoltre di un insetto piuttosto piccolo – una ventina di millimetri al massimo – a differenza della media di altre cavallette e locuste; ciò può aumentare le probabilità di non essere avvistata dai predatori.