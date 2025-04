Anche gli americani più ricchi vivono meno degli europei, ma nessuno sa ancora spiegare perché

video suggerito

A cura di Valeria Aiello

Anche tra i più ricchi, gli americani vivono meno a lungo degli europei: lo rileva un nuovo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine, in cui i ricercatori hanno confrontato i tassi di ricchezza e mortalità negli Stati Uniti con quelli dell’Europa, riscontrando che gli americani di tutti i livelli di ricchezza hanno un’aspettativa di vita inferiore a quella delle loro controparti europee. Ciò che però ha maggiormente che colpito gli studiosi è stato scoprire che, in alcuni casi, persino gli americani più benestanti hanno una vita più breve di quella degli europei meno abbienti che risiedono nei Paesi occidentali, come Italia, Francia, Germania e Paesi Bassi.

Dall’analisi è chiaramente emerso che la ricchezza influisce sull’aspettativa di vita, mostrando come le persone con maggiori risorse vivano più a lungo di quelle appartenenti a fasce economiche più deboli, soprattutto negli Stati Uniti, dove il divario in termini di aspettativa di vita tra ricchi e poveri è molto più ampio che in Europa. Il confronto ha però evidenziato che, per ogni livello di ricchezza, la durata della vita degli americani è comunque più breve di quella degli europei.

I fattori che determinano questa disparità non sono però ancora chiari, in particolare tra i gruppi socio-economici simili, per i quali si potrebbero supporre simili accessi a cure mediche di qualità e attività preventive, oppure diverse altre analogie in variabili che possono influire sull’aspettativa di vita.

Perché gli americani vivono meno degli europei, anche se ricchi

Una maggiore ricchezza è associata a una durata della vita più lunga, negli Stati Uniti come in Europa, ma gli americani hanno un’aspettativa di vita più breve degli europei, non solo nel confronto tra gruppi socioeconomici simili, ma spesso anche quando si raffrontano americani più benestanti ed europei meno abbienti.

Le ragioni di questa disparità non sono ancora comprese, ma i ricercatori suggeriscono che possano esserci più fattori sottostanti. “I risultati del nostro studio sono un duro promemoria del fatto che persino gli americani più ricchi non sono protetti dai problemi sistemici che negli Stati Uniti che contribuiscono a ridurre l’aspettativa di vita, come la disuguaglianza economica o fattori di rischio come stress, dieta o pericoli ambientali – ha affermato l’autrice dello studio, la professoressa Irene Papanicolas, che dirige il Center for Health System Sustainability della Brown University di Providence – . Se vogliamo migliorare la salute degli americani, dobbiamo comprendere meglio i fattori che contribuiscono a queste differenze e perché si traducono in diversi risultati sanitari nelle diverse nazioni”.

Secondo gli studiosi, a svolgere un ruolo potrebbero essere anche fattori culturali e comportamentali, come dieta, fumo e mobilità sociale. “Ad esempio, i tassi di fumo e la vita in aree rurali, entrambi collegati a una salute più scadente, sono più comuni negli Stati Uniti – hanno precisato i ricercatori -. Identificare questi fattori e correggere i risultati sanitari è importante non solo per i più vulnerabili, ma anche per le persone più abbienti”.