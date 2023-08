Addio a Lolita, l’orca che ha vissuto 50 anni in cattività è morta al Miami Seaquarium Catturata nel Pacifico nord-occidentale nel 1970, era simbolo della lotta animalista che da decenni si batteva per la sua liberazione.

A cura di Valeria Aiello

Lolita, conosciuta anche con i nomi di Tokitae o Toki 7 Credit: Miami Seaquarium

Lolita, l’orca che ha vissuto per più di mezzo secolo in cattività, è morta al Miami Seaquarium, come annunciato dalla stessa struttura sui social. Il maestoso mammifero marino – che era conosciuto anche con i nomi Tokitae o Toki – aveva iniziato a mostrare segni di sofferenza negli ultimi due giorni e, nonostante le cure del team veterinario, è morta venerdì pomeriggio a causa di un’apparente insufficienza renale. Lolita era diventata il simbolo della lotta animalista che da decenni si batteva per la sua liberazione.

Catturata nelle fredde acque del Pacifico nord-occidentale nel 1970, quando probabilmente aveva appena quattro anni, Lolita era stata acquistata dal Miami Seaquarium dove era stata collocata vicino a un’altra orca, di nome Hugo, poi morta nel 1980. Lolita ha poi condiviso la sua vasca con un delfino comune dal becco corto e una balena pilota durante gli Anni 80 e 90 e, successivamente, con una coppia di delfini del Pacifico, Li’i e Loke. Era la seconda orca più anziana in cattività dopo Corky II, un’altra femmina che si trova al SeaWorld di San Diego.

Il Seaquarium aveva annunciato il 30 marzo 2023 che Lolita sarebbe tornata nelle sue acque natali – la baia di Penn Cove, Whidbey Island, un’isola tranquilla al largo della costa dello stato di Washington – con il sostegno finanziario del proprietario della squadra di football americano Indianapolis Colts, Jim Irsay, ma i tempi richiesti per il suo trasferimento (dai 18 ai 24 mesi) si sono rivelati troppo lunghi per il suo rientro nell’habitat oceanico.

Leggi anche Addio al ghiaccio marino artico in estate entro 10 anni: la cupa previsione degli scienziati

“Ho il cuore spezzato che Toki ci abbia lasciato – ha detto Irsay in una dichiarazione – . La sua storia ha catturato il mio cuore, proprio come ha fatto con milioni di altre persone. Sono stato onorato di far parte del team che ha lavorato per riportarla nel suo habitat oceanico e mi conforta sapere che abbiamo migliorato significativamente le sue condizioni di vita lo scorso anno. Il suo spirito e la sua grazia hanno toccato così tante persone. Riposa in pace, cara Toki”.

Anche la Lummi Nation, una tribù di nativi americani con sede nello stato di Washington, che considera le orche “persone che vivono sott’acqua”, ha trascorso decenni a lottare per ottenere la liberazione di Lolita e farla tornare nelle sue acque natali. “Siamo profondamente rattristati dalla notizia che la nostra amata sorella orca sia morto all’età stimata di 57 anni – ha dichiarato Tony Hillaire, presidente della Lummi Nation in una nota – . I nostri cuori sono con tutti coloro che sono stati colpiti da questa notizia; i nostri cuori sono con la sua famiglia”.

Lolita era stata ritirata dagli spettacoli nella scorsa primavera e, da allora, non era stata più mostrata pubblicamente. Negli ultimi mesi aveva ricevuto maggiori cure veterinarie, rese necessarie dal suo stato di salute, che non era dei migliori, minacciato da un’infezione cronica ai polmoni e una lesione polmonare. La vasca in cui era rinchiusa era stata dotata di nuovi impianti di filtrazione e regolazione della temperatura dell’acqua e il team che la assisteva aveva recentemente introdotto anche una piccola percentuale di calamari nella sua dieta quotidiana, basata essenzialmente su salmone, per aiutare il suo tratto gastrointestinale.