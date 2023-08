Sta per cominciare la più grande caccia al mostro di Loch Ness degli ultimi 50 anni La leggenda del mostro di Loch Ness è uno dei miti più famosi del ‘900. Non ha nessun appiglio nella comunità scientifica ma tra il 26 e il 27 agosto il Loch Ness Center organizzerà una nuova spedizione per cercarlo dove saranno utilizzati anche droni con telecamera termica e microfoni subacquei.

A cura di Valerio Berra

WIKIMEDIA | La prima foto attribuita al mostro di Loch Ness

Non è facilissimo fissare la data di morte dell’ultimo Plesiosauro sulla Terra. Con Plesiosauro non si intende un unico animale ma un ordine di rettili marini che nuotavano sia nelle acque dolci che negli oceani. Difficile dire con esattezza quali, visto che quando i Plesiosauri erano sulla Terra i continenti erano ammassati in modo completamente diverso da come li conosciamo adesso. Tutta la comunità scientifica ha accettato con buona pace che questi rettili siano vissuti tra 230 e 66 milioni di anni fa, fino all’evento di estinzione del Crataceo-Terziario. Da circa 90 anni però in un piccolo e stretto lago scozzese di Loch Ness tutte queste teorie vengono messe in dubbio.

Il gioco è noto. Nonostante qualche dubbio precedente, i primi avvistamenti dell’era contemporanea di un animale simile a un Plesiosauro nel lago di Loch Ness risalgono al 1933. È questo l’anno in cui il giornale scozzese The Inverness Courier, tuttora in stampa, pubblica un articolo in cui si racconta di un mostro marino avvistato nel lago da Aldie Mackay, direttrice di un albergo locale.

Da qui cominciano una serie di avvistamenti e foto sfuocate, fra cui quella di Hugh Gray che trovate in apertura dall’articolo. Qualsiasi teoria sull’esistenza di un mostro nel lago di Loch Ness è stata archiviata nel cassetto delle leggende contemporanee, dove fa compagnia a Big Foot e Yeti. E dal punto di vista scientifico non si sono dubbi latenti. Ma c’è chi non si arrende, visto che nelle prossime settimane comincerà la più grande caccia al mostro di Loch Ness, per gli amici Nessie, mai registrata negli ultimi 50 anni.

Come funzionerà la caccia al mostro

Niente forconi. La nuova caccia al mostro sarà organizzata con droni muniti di camera termica e microfoni in grado di funzionare sotto l’acqua per cogliere e analizzare ogni singola onda sonora. L’evento è organizzato dal Loch Ness Center e a partecipare siano soprattutto volontari. Stimolati anche da recenti, sempre improbabili, video. L’evento, come si può leggere sul portale del centro, è fissato per il 26 e il 27 agosto.

Difficile non vedere qualche collegamento che va oltre una bizzarra passione per i mostri preistorici. Il Loch Ness Center si trova nel vecchio Drumnadrochit Hotel, la stessa struttura dove lavorava come direttrice Aldie Mackay, la donna del primo avvistamento. Oggi sulle pagine del The Guardian il proprietario degli alberghi della zona celebra l’incredibile picco di prenotazioni previsto per i prossimi giorni. Coincidenze mostruose.