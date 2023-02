Abbiamo appena capito perché aggiungere il latte al caffè fa bene alla salute Lo ha scoperto un team di ricerca danese che ha studiato cosa succede quando mescoliamo un po’ di latte con il caffè.

Aggiungere il latte al caffè può avere un effetto antinfiammatorio.

Qualcosa di semplice come aggiungere un po’ di latte al caffè può avere un effetto antinfiammatorio? A quanto pare sì, secondo un team di ricerca dell’Università di Copenhagen che ha studiato cosa succede quando misceliamo i composti di queste due bevande. La combinazione delle proteine del latte con gli antiossidanti del caffè, una delle fonti dietetiche più ricche di antiossidanti, raddoppia l’effetto antinfiammatorio nei confronti delle cellule umane.

In studi precedenti, i ricercatori avevano già dimostrato che gli antiossidanti e, in particolare, i polifenoli si legano alle proteine contenute in diversi alimenti, e in un’altra recente ricerca hanno verificato se questa reazione avviene nel caffè macchiato. “In effetti, avviene così rapidamente che è stato difficile evitarla” ha spiegato la professoressa Marianne Nissen Lund del Dipartimento di Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Copenaghen, a capo dello studio che ha valutato l’effetto dei polifenoli quando combinati con gli amminoacidi, i mattoni delle proteine.

Aggiungere un po' di latte al caffè raddoppia l'effetto antinfiammmatorio

La nuova analisi, appena pubblicata sul Journal of Agricolcoltural and Food Chemistry, ha mostrato che le cellule immunitarie trattate con una combinazione di polifenoli e aminoacidi sono due volte più efficaci nel ridurre la risposta infiammatoria rispetto alle cellule trattate con i soli polifenoli. In altre parole, sono due volte più brave a combattere l’infiammazione rispetto alle cellule a cui sono stati aggiunti i soli polifenoli.

“Aver osservato questo effetto in esperimenti di laboratorio ci spinge a comprendere i benefici sulla salute in modo più dettagliato – ha affermato il professor Andrew Williams del Dipartimento di Scienze veterinarie e animali presso la Facoltà di scienze della salute e mediche dell’Università di Copenaghen, che è anche autore senior dello studio – . Quindi, il prossimo passo sarà studiare gli effetti negli animali”.

Per gli studiosi non è difficile immaginare che la reazione e l’effetto antinfiammatorio si verifichino anche quando vengono combinati altri alimenti costituiti da proteine, frutta o verdura.

“Riteniamo che qualcosa di simile accada, ad esempio, in un piatto di carne accompagnato dalle verdure, oppure in un frullato di frutta, quando aggiungiamo proteine come latte o yogurt” ha aggiunto Nissen Lund che, dimostrando il potenziamento dell’effetto inibitorio sull’infiammazione in linee cellulari di laboratorio, suggerisce chiaramente che questo effetto benefico possa essere esercitato anche in vivo. “Ora indagheremo ulteriormente, in primo luogo negli animali. Successivamente, speriamo di ricevere finanziamenti per la ricerca che ci consentiranno di studiare l’effetto negli esseri umani” ha concluso Nissen Lund.