3I/ATLAS rilascia metanolo e un veleno usato nelle guerre mondiali: Avi Loeb spiega il significato

I dati delle indagini spettroscopiche condotte su 3I/ATLAS con l’ALMA mostrano che l’oggetto interstellare rilascia metanolo e acido cianidrico (o cianuro di idrogeno) nello spazio. Il professor Avi Loeb spiega cosa sono questi composti chimici e perché il visitatore alieno sarebbe un “giardiniere amichevole” e non un “serial killer che sparge veleno”.

Il rilascio di acido cianidrico o cianuro di idrogeno da parte di 3I/ATLAS. Credit: ArXiv/N. Roth et al. 2025

L'oggetto interstellare 3I/ATLAS rilascia metanolo (CH 3 OH) e acido cianidrico o cianuro di idrogeno (HCN), due composti chimici che vengono comunemente rilevati nelle comete, anche se in concentrazioni molto variabili. Come spiegato dal fisico e astronomo dell'Università di Harvard Avi Loeb in un nuovo articolo pubblicato sul suo blog Medium, queste molecole “si formano sui grani di polvere ghiacciata nel freddo mezzo interstellare e agiscono come precursori chiave della complessa chimica organica rilevante per le origini della vita”. Di fatto, sono alla base della teoria della panspermia teorizzata sin dal V secolo avanti Cristo dal filoso greco Anassagora, secondo la quale sarebbero proprio comete e asteroidi a disperdere nell'Universo gli ingredienti (i "semi") che hanno permesso lo sviluppo della vita sulla Terra e, molto probabilmente, anche altrove.

A cosa servono metanolo e acido cianidrico

Curiosamente, il metanolo – tossico per l'uomo – viene usato come solvente, combustibile alternativo e nei processi industriali per la lavorazione di plastiche, vernici e persino farmaci, mentre l'acido cianidrico è un veleno estremamente tossico usato sotto rigido controllo nella lavorazione dei metalli preziosi (estrazione e purificazione). In passato il cianuro di idrogeno è stato un pesticida e fumigante – ritirato per il grave impatto ambientale – e persino una temibile arma chimica, utilizzata nella Prima Guerra Mondiale e soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale (il famigerato Zyclon B) come strumento di sterminio dei nazisti. Avi Loeb spiega nel suo articolo spiega che nel primo conflitto globale lo utilizzarono Francia, Stati Uniti e Italia. Sia il metanolo che l'acido cianidrico sono prodotti dalle piante e hanno varie funzioni in base alle concentrazioni, ad esempio come molecole di segnalazione – in presenza di ferite – o difesa contro i patogeni. Entrambi, come indicato, giocano un ruolo fondamentale nella chimica organica complessa alla base della vita.

A determinare il rilascio di metanolo e acido cianidrico da parte del visitatore interstellare 3I/ATLAS sono state le indagini spettroscopiche condotte con l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un grande radiointerferometro sito nel deserto di Atacama in Cile – uno dei luoghi più bui e stellati della Terra – composto da ben 66 radiotelescopi e gestito da un consorzio internazionale. I dati raccolti nello studio "CH3OH and HCN in Interstellar Comet 3I/ATLAS Mapped with the ALMA Atacama Compact

Array: Distinct Outgassing Behaviors and a Remarkably High CH3OH/HCN Production Rate Ratio" condotto dal dottor Nathan X. Roth del Goddard Space Flight Center della NASA mostrano la presenza dei composti chimici tra agosto e ottobre: il metanolo (più abbondante nella direzione del Sole) è stato rilevato principalmente nei grandi getti di degassamento rilasciati dalla cometa aliena, mentre l'acido cianidrico si diffonde a partire dal nucleo. Le concentrazioni di metanolo sono aumentate drasticamente tra le prime e le ultime osservazioni, dando vita a uno dei rapporti più sbilanciati tra i due composti noti nei database cometari. “I rapporti derivati tra metanolo e acido cianidrico in 3I/ATLAS sono tra i più grandi mai misurati in una cometa, superati solo dalla cometa anomala del sistema solare C/2016 R2 scoperta da PanSTARRS”, ha spiegato il professor Avi Loeb.

La dispersione di questi composti è un ingranaggio fondamentale nella teoria della panspermia promossa da Hermann von Helmholtz, Lord Kelvin e altri scienziati e rielaborata all'inizio del XX secolo da Svante Arrhenius. Il metanolo, che come spiegato dallo scienziato israeliano naturalizzato statunitense “è abbondante nelle aree di formazione stellare”, è infatti un elemento essenziale alla base della costituzione di amminoacidi – i mattoni della vita – e degli zuccheri. Anche il cianuro di idrogeno è coinvolto nella sintesi degli amminoacidi e di altre molecole organiche complesse, come le basi degli acidi nucleici (DNA ed RNA), in particolar modo l'adenina. Il professor Loeb conclude nel suo nuovo articolo che, alla luce del rapporto nettamente in favore del metanolo rispetto al cianuro di idrogeno, 3I/ATLAS può essere considerato più un “giardiniere amichevole che un serial killer che sparge veleno”.