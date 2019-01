Cresce il numero di casi di influenza in Italia, anche se in maniera più graduale rispetto alla scorsa stagione. Il numero di casi stimati nell'ultima settimana considerata – ovvero quella dal 17 al 23 dicembre 2018 – è pari a circa 225.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 1.230.000 casi. Sono questi gli ultimi dati relativi alla sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, elaborati dal Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità attraverso il bollettino Influnet. Stando a quanto emerge da questi dati in Italia il livello di incidenza è pari a 3,7 casi per mille assistiti. Quelli maggiormente colpiti sono i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un'incidenza pari a 11,1 casi per mille assistiti. Si va dunque, per la fascia di età pediatrica, verso un'intensità media dell'influenza, stabilita nella soglia pari a 12,89 casi per mille assistiti. Umbria, Provincia autonoma di Trento, Abruzzo e Sicilia le Regioni maggiormente colpite.

La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale InfluNet è coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità con il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni. L’obiettivo è descrivere i casi di sindrome influenzale, stimarne l’incidenza settimanale e così determinare l’inizio, la durata e l’intensità dell'epidemia. L’Istituto Superiore di Sanità svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali. Durante la settimana in questione, 643 medici “sentinella” hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 11,14 casi per mille assistiti; nella fascia di età 5-14 anni a 4,37; nella fascia 15-64 anni è pari a 3,65 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni è di 1,81 casi per mille assistiti.