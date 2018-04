Ennesima brutale violenza contro i bambini in India. A 24 ore di distanza dallo stupro e l'omicidio di una piccola di 7 anni nel corso di un matrimonio, mercoledì scorso lo stupro e l'omicidio di un'altra bambina di 11 anni è avvenuto quasi nello stesso identico modo e sempre durante i festeggiamenti per una cerimonia nuziale. L'orrore questa volta nello Stato indiano di Chhattisgarh dove venerdì la polizia ha arrestato l'autore del crimine, un giovane di 25 anni che partecipava ai festeggiamenti. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa locale Pti. A rendere ancora più assurda e sconcertante l'intera vicenda è che l'arrestato era amico intimo dello sposo e imparentato con la stessa piccola vittima.

L'episodio mercoledì sera nel villaggio di Podhi. Secondo quanto riportano i media locali, il 25enne, identificato come Uttam Sahu, avrebbe ammesso le sue colpe davanti agli agenti che lo hanno arrestato. L'uomo ha raccontato di aver convinto la piccola a seguirlo in una zona appartata con la scusa di una bibita e qui di averla violentata, arrivando infine a ucciderla con dei colpi di pietra in testa. Dopo aver commesso lo stupro e l'efferato omicidio, come se nulla fosse il 25enne, un residente del vicino villaggio di Rehauta, è tornato al ricevimento e ha continuato a festeggiare per il matrimonio. Solo quando la festa è finita e la ragazza non è tornata a casa, è stato lanciato l'allarme e una conseguente ricerca, conclusa però purtroppo giovedì con il ritrovamento del suo cadavere vicino a un canale. Solo a questo punto sono partire le indagini ed è venuto alla luce che la bimba era stata vista per l'ultima volta con Sahu. Fermato e messo sotto torchio dalla polizia, l'uomo infine ha confessato.