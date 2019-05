Incidente stradale alla Mille Miglia nella provincia di Ancona, in direzione Senigallia. Un incidente tra due Ferrari ormai probabilmente da buttare via. È quanto accaduto questa mattina, giovedì 16 maggio, intorno alle 9,30 lungo al Strada Provinciale 14 nel tratto tra Corinaldo e Castelleone di Suasa, nella provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, le due lussuose auto procedevano a velocità sostenuta quando, per cause ancora in fase di accertamento, quella che stava dietro avrebbe colpito dalla parte del conducente l’altra Ferrari. L’auto, probabilmente anche a causa del manto stradale che presentava qualche buca, è anche finita contro un albero. Entrambe le Ferrari coinvolte sono poi finite nel campo a bordo strada.

Ferita una donna nell'incidente tra le due Ferrari – Nello spettacolare incidente tra le due Ferrari è rimasta ferita una donna. A quanto si apprende, si tratta di una persona che faceva parte dell'equipaggio e che è stata portata all'ospedale di Senigallia per tutti gli accertamenti del caso. Stando a quanto trapelato finora la donna non sarebbe comunque in gravi condizioni. A quanto si apprende, non c’erano spettatori vicini quando è avvenuto lo scontro tra le due Ferrari. I soccorsi ai conducenti delle auto sono stati portati dallo staff della Mille Miglia e sul posto è intervenuta la Polizia stradale e un’ambulanza.