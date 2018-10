Per quasi mezzo secolo è rimasta tra le onde in mare e solo in questi giorni è riapparsa a riva su una spiaggia presso Burnham-on-Sea, nella contea del Sommerset (nell'Inghilterra sud-occidentale). E ha lasciato il mare “presentandosi” praticamente come 47 anni fa. Parliamo di una bottiglia di plastica ritrovata solo con qualche ammaccatura, ma sostanzialmente intatta nella sua capacità di inquinare (la plastica è capace di durare, inquinando, fino a 450 anni). Nella foto condivisa su Facebook dalla Guardia Costiera e ripresa dal Guardian si vede anche l'etichetta della bottiglia, conservata abbastanza bene come il resto, che fa capire che si trattava di una confezione di detersivo liquido Fairy. Impossibile sapere la quantità precisa del contenuto, visto che l'indicazione di peso dei decimali fu introdotta sui prodotti del Regno Unito solo nel 1971.

La foto pubblicata dalla Guardia Costiera su Facebook – La Guardia Costiera ha pubblicato la foto della bottiglia di plastica per testimoniare la capacità di resistere di quel contenitore: “Siamo sconcertati dalla quantità di rifiuti spinti dall'acqua sulla spiaggia ed è stato scioccante scoprire quanto a lungo questa immondizia possa sopravvivere danneggiando in ultima analisi la natura”, si legge nel post della Burnham Coastguard che ha voluto denunciare la situazione dopo il particolare ritrovamento. La Guardia Costiera della zona ha esortato le persone a ridurre l'uso di plastica e ad assicurarsi di smaltire la spazzatura negli appositi cassonetti, soprattutto in spiaggia. Ha anche invitato le persone a essere caute con quello che gettano nel water spiegando, ad esempio, che i cotton fioc sono i peggiori responsabili dell’inquinamento.