Un operaio dell'Ilva di Taranto è morto questa mattina mentre era al lavoro. Aveva 28 anni, era un dipendente dell'impresa appaltatrice Ferplast, e dopo l'incidente di cui è stato vittima le sue condizioni erano apparse immediatamente molto gravi: vani sono risultati i tentativi di rianimarlo messi in atto prima dai suoi colleghi, poi dal personale sanitario. Il giovane operaio si chiamava Angelo Fuggiano. "L'incidente – dichiara Antonio Talò , segretario Uilm Taranto – è accaduto all'area Ima, Impianti marittimi, quarto sporgente. Il lavoratore stava provvedendo ad un cambio fune ad una delle gru che scaricano i minerali che servono alla produzione dell'acciaio, quando, secondo le prime ricostruzioni, la fune stessa si è staccata dall'alloggiamento del carro ponte colpendolo. Si tratta di funi molto pesanti ed è evidente che anche se si è colpiti di striscio, le conseguenze sono molto gravi".

Marco Bentivogli, segretario generale della FIM Cisl, ha twittato: "Basta! Angelo Fuggiano ci ha lasciati. Un abbraccio forte alla sua famiglia. Lotteremo anche per te, un lavoro in cui si perde la vita è una vergogna nazionale".

"L’area – ha dichiarato l'Ilva in una nota nella quale esprime “cordoglio” per il decesso dell’operaio – è attualmente non operativa e occupata solamente dalla ditta esterna che ha in corso la manutenzione dell’area stessa. La gru era ferma da due giorni per attività di manutenzione”. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, Guardia di finanza e ispettori del lavoro. Nella stessa area circa sei ani fa un altro operaio morì mentre si trovava in cima a una gru, investita da una tromba d’aria.

La notizia dell'incidente che ha causato la morte di Angelo Fuggiano ha fatto salire di molto la tensione all'Ilva di Taranto dove anche nella giornata di oggi sono in corso le assemblee sul futuro della fabbrica dopo la rottura delle trattative con Arcelor Mittal al Mise.