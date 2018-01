Il padre quel giorno avrebbe dovuto portarle entrambe a scuola. Quando Pearl e Iris si sono accorte che il loro papà non si muoveva più nel letto, nella loro casa di Halifax, nel West Yorkshire, sono state tutto il giorno a coccolarlo. Non si sono rese conto neanche per un istante che era morto. La tragedia è avvenuta due anni ed ora Helen Daykin ha deciso di renderla pubblica anche e soprattutto con l’obiettivo di chiedere alle scuole di “fare più controlli sugli alunni che saltano le lezioni”. Quel giorno infatti l’istituto ha chiamato sul telefono cellulare di Chris, dopo aver appurato che le due bimbe di 2 e 4 anni non erano entrate in classe. Come riporta la BBC, la signora Daykin alla fine ha ricevuto la tragica notizia solo alle 20:00, dopo che sua madre si era accorto che tutte le luci di casa erano spente e il latte non era stato ritirato dal porticato.

A quel punto, la donna ha chiamato la polizia che è stata costretta a buttar giù la porta di casa. Pearl e Iris erano accanto al corpo del padre. Le bambine hanno detto che era "freddo" e di aver provato a mettere delle compresse nella sua bocca per "farlo stare meglio", ha detto la signora Daykin, descrivendo la morte del marito. "Hanno passato tutto il giorno al piano di sopra, non sono scese neanche per mangiare qualcosa. Hanno giocato un po’ con le mie scarpe e il trucco, ma non si sono avventurate ulteriormente in casa” ricorda Helen. Pearl, la più grande delle due bimbe, ricorda ogni dettaglio di quel giorno. La bimba è rimasta traumatizzata dopo quell’angosciante episodio: “Non posso lasciare la stanza senza che lei urli che vuole stare con me”. Secondo la donna, Pearl deve essersi resa conto che il padre era morto, tuttavia non l’ha mai voluto ammettere. “Non si è ancora ripresa completamente”.