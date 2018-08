Il Movimento 5 Stelle chiede una stanza della meditazione alla Camera dei Deputati. Come spiega un articolo pubblicato da Maria Berlinguer di Repubblica, la proposta avanzata dalle grilline Dalila Nesci e Carmen Di Lauro sarebbe al vaglio del presidente della Camera, Roberto Fico: "La pratica è nelle mani di Roberto Fico al quale la richiesta è stata formalizzata pubblicamente dalla deputata Dalila Nesci, durante Parole guerriere, uno dei seminari filosofici organizzati dalla parlamentare calabrese frequentati nel tempo da Alessandro Di Battista, Nicola Morra, Paola Taverna ma anche dal leghista Alberto Bagnai. Il presidente della Camera, spiazzato dalla proposta, lo scorso 26 giugno non ha fatto una piega. Ha riconosciuto l’esigenza di «stanze per la elaborazione del pensiero», sempre più necessarie in un epoca dove il confronto e il dialogo non sono di casa ovunque. Ma non si è espresso sulla necessità di una stanza ad hoc per la meditazione alla Camera. Puntando il suo intervento su sovranismo e identità nazionali. Se ne parlerà alla ripresa", scrive Repubblica.

Commentando la richiesta avanzata e motivandone l'estrema necessità, la parlamentare pentastellata Di Lauro ha dichiarato: "Viviamo in una società disumanizzata in cui trascorriamo la maggior parte del nostro tempo tra lavoro, computer e smartphone e perdiamo il contatto con la nostra interiorità e con il momento presente. Sono in aumento i casi di depressione, di violenza e di isolamento volontario, tutti segnali di disagi profondi, disagi interiori non riconosciuti e non risolti, quindi è essenziale rimettere al centro il tema della salute mentale".