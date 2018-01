La Società Boehringer Ingelheim, facendo seguito alla precedente comunicazione del febbraio 2017 di ritiro dal commercio di alcuni lotti della specialità medicinale Guttalax, ha chiesto di interrompere con decorrenza immediata la distribuzione dei lotti 531152A con data scadenza 31.01.2020, 531153A con data scadenza 31.01.2020, 531863A con data scadenza 30.04.2020 e 531864A con data scadenza 30.04.2020 della specialità medicinale GUTTALAX*OS GTT 15ML 7,5MG/ML – AIC 020949020. A comunicarlo è stata la stessa azienda farmaceutica che ne ha predisposto il ritiro.

Guttalax viene utilizzato nel trattamento di breve durata della stitichezza occasionale negli adulti e nei bambini. Il provvedimento del febbraio 2017, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si era reso necessario a seguito della comunicazione della ditta concernente il risultato fuori specifica per il prodotto di degradazione C-Oxide emerso durante gli studi di stabilità.

Nei giorni scorsi l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha inoltre disposto il ritiro, a scopo precauzionale da parte della ditta, di due lotti di una crema dermatologica prodotta da Almirall Spa nelle seguenti confezioni: lotto n. 634181 con data di scadenza 4/2018 e lotto n. 714581 con data di scadenza 4/2019 della specialità medicinale MUNDOSON FLUIDO*EMULS30G 1MG/G – AIC 040574028. Anche in questo caso il ritiro è stato motivato con un “risultato fuori specifica”. Mundoson fluido emuls30g appartiene alla categoria farmacoteraputica ed è indicato per il trattamento delle infiammazioni cutanee, quindi malattie infiammatorie e prurito del cuoio capelluto, come la psoriasi del cuoio capelluto.