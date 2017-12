Una tragedia immane, un’intera comunità sotto choc. Un bambino di sei mesi dello Stato USA del Texas sarebbe stato ucciso dal fratellino di 2 anni dopo che questo ultimo, una volta entrato nella culla dove dormiva, lo avrebbe soffocato accidentalmente, secondo l’emittente locale KTRK. La polizia di Houston ha riferito che la tragica morte è avvenuta nel complesso di appartamenti nella zona di Jadestone. Secondo i media locali, la morte del piccolo allo stato attuale viene considerata “un incidente” dagli investigatori.

Stando alle ricostruzioni, i vigili del fuoco e la polizia hanno risposto alla chiamata proveniente dall’abitazione intorno alle 19,20 (locali) di martedì. Il piccolo era in stato di incoscienza al loro arrivo. La polizia ha spiegato a KTRK che il padre della giovanissima vittima aveva messo il figlioletto nella culla e poi ha il figlio di due anni in un letto separato. Quando l’uomo è andato a controllare i bimbi circa mezz'ora dopo, li ha trovati entrambi nella stessa culla.

Le autorità ritengono che il più grande sia salito nella culla del fratello minore per dormire accanto a lui. Mentre dormivano insieme, il bambino è rimasto in qualche modo soffocato. Secondo i media locali, sul corpicino del neonato sarà effettuata un'autopsia per determinare le cause del decesso, ma gli inquirenti sono certi che si sia trattato solo di una drammatica fatalità. Sempre esclusa dunque anche l’ipotesi del gioco finito male.