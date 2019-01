Quando ha scoperto che il suo fidanzato l'aveva tradita mentre era incinta del loro bambino, per vendicarsi gli ha venduto la Xbox 360, insieme a delle costose cuffie e una serie di videogiochi per appena £ 3 (poco più di 3 euro). Georgia Jackson ha pubblicizzato l'affare sul sito di vendita di "Northumberland's Everything Must Go" su Facebook con tanto di messaggio diretto al suo ex: "Ho appena appreso che il mio compagno ha messo il suo pene in un'altra ragazza, così vendo il suo orgoglio e la sua gioia a questo prezzo. Potete averla per £ 3. Devo venderla, ho bisogno di comprarmi un nuovo coltello da cucina”. Georgia ha concluso il suo singolare annuncio con un'emoji sorridente. Tantissimi i messaggi di supporto arrivati per lei. Un utente di Facebook ha poi condiviso il post con la didascalia "OMG Non riesco a smettere di ridere…….." ed è stato condiviso più di 25.000 volte.

Georgia, originaria di Newbiggin-by-the-Sea, Northumberland, ha saputo che il ragazzo, Josh, 25enne, con cui stava da quattro anni e che le ha dato un figlio, l'aveva tradita nel 2016. L’uomo avrebbe poi ripetuto “la viscida impresa” lo scorso anno quando Georgia era incinta del loro primo figlio. "È stato un enorme tradimento” ha detto la ragazza al Sun. “Gli ho sempre detto che se avesse fatto qualcosa , gli avrei distrutto la sua Xbox, ma sapevo che venderlo gli avrebbe fatto ancora più male. Volevo umiliarlo. E dopo aver pubblicato l’annuncio mi sentivo molto meglio” ha ammesso la giovane. “Mi ha spezzato il cuore e questa è stata la mia vendetta” ha concluso.