Una giovane donna di Edmonton, capitale della provincia canadese dell'Alberta, qualche giorno fa è diventata mamma per la seconda volta. È diventata mamma nonostante la gravissima malattia che l’ha colpita. Sabrina Lauman – questo il nome della neo mamma – la scorsa estate ha ricevuto due notizie: la prima, bellissima, è che era incinta per la seconda volta; la seconda è che probabilmente non avrebbe avuto il tempo di far nascere suo figlio. Alla giovane donna, infatti, i medici hanno diagnosticato una rara malattia neuro-degenerativa, la malattia di Creutzfeldt-Jakob. È un male che conduce rapidamente a una forma di demenza fatale. Non c’erano molte possibilità che Sabrina riuscisse a resistere così a lungo per far nascere suo figlio (secondo i medici la malattia l’avrebbe uccisa nel giro di un mese) ma invece è quello che è successo. L’11 gennaio 2019 è nata Stella, la bimba della giovane canadese. Come si legge su Global News, nel mese di settembre 2018 la neo mamma aveva già perso la capacità di camminare e parlare.

“È stato bello – così Marie Alba, la sorella di Sabrina, ha commentato la nascita di Stella – ogni volta che mettiamo la bambina vicino a sua madre le diciamo semplicemente ‘Stella è qui e puoi tenerla, lei sta benissimo, è bellissima e hai fatto un buon lavoro’”. “La trattiamo come se potesse capire tutto”, ha aggiunto Marie Alba parlando di sua sorella. “Stella è un miracolo e Sabrina un’eroina”, ha aggiunto Alba. La prima figlia di Sabrina Lauman, Scarlett, ha quasi tre anni e adora coccolare con la sua sorellina. La mamma e la sua bambina al momento si trovano insieme sul reparto di cure palliative dell'ospedale. La famiglia a turno si prende cura di Stella. I genitori della donna hanno voluto ringraziare tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e hanno raccolto fondi per loro.