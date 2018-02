Il database del Partito Democratico di Firenze ha subito un attacco hacker. Nella serata del 5 febbraio, l'account Twitter del gruppo AnonPlus ha rivenditato l'attacco, dichiarando di aver messo in rete un link scaricabile contenente numerosi dati sensibili, tra cui la lista completa degli iscritti al Partito democratico di Firenze, con nomi, cognomi, indirizzi, numeri di telefono. Tra i dati resi disponibili da AnonPlus figurano anche quelli appartenenti all'ex presidente del Consiglio e segretario nazionale del Partito Democratico, Matteo Renzi. "#RT most important italian politicals lista completa degli iscritti al #pd di Firenze Nomi cognomi Telefono Indirizzo http://www.partitodemocratico.fi.it #Hacked download lista completa: https://is.gd/ZAmmQM #staisereno p.s. ci sono anche i dati di Matteo Renzi ed altri #AnonPlus", si legge nel tweet.

Alcuni utenti hanno messo in dubbio le dichiarazioni di AnonPlus: "Dubito del p.s.", ha scritto l'utente Tor, aggiungendo: "Dubito del 90% dei vostri tweet, come di qualsiasi altra presunta fonte Anon. Quando poi le sparate così grosse…". AnonPlus di seguito ha replicato: "Presumo che hai scritto aken e other senza conoscerli. Ti assicuro che quello che scrive Anonplus è tutto vero. Per il resto, rispetto la tua opinione e per questo ti esorto ad assicurarti di persona della veridicità di quello che postiamo. Grazie". Al momento non è giunta alcuna replica né da parte del Pd di Firenze né dal segretario Matteo Renzi.