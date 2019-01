Una donna britannica è finita al pronto soccorso dopo che per sbaglio le è stata prescritta una crema per la disfunzione erettile per curare un occhio secco. Alla paziente, che è rimasta anonima, proveniente da Glasgow, è stata somministrata la crema Vitaros invece del lubrificante per occhi VitA-POS e sono state fornite istruzioni su come usarlo sui suoi occhi, secondo il British Medical Journal. Di conseguenza è stata sottoposta ad una cura di antibiotici, lubrificanti e steroidi per la visione offuscata e il gonfiore. “Medici e farmacisti dovrebbero prestare prestare maggiore attenzione quando prescrivono e distribuiscono farmaci” hanno evidenziato gli specialisti del Tennent Institute of Ophthalmology di Glasgow.

La Dott.ssa Magdalena Edington ha scritto in un rapporto per il BMJ a dicembre: "Errori di prescrizione sono comuni e i farmaci con nomi e packaging simili ne aumentano il rischio. Tuttavia, è insolito in questo caso che nessun individuo – compreso il paziente, il medico generale o il farmacista – si sia accorto della prescrizione di un farmaco per la disfunzione erettile ad una paziente di sesso femminile, con tanto di istruzioni per l'applicazione oculari”. La dottoressa ha spiegato che la donna è stata curata per una lieve lesione chimica oculare e che aveva risposto bene al suo trattamento. Ma nonostante avesse recuperato a in pochi giorni, ha continuato a soffrire di ricorrenti erosioni corneali – danni allo strato esterno dell'occhio – come riportato dal giornale Optometry Today. "Riteniamo che questo sia un problema importante da segnalare per migliorare la consapevolezza e promuovere la competenza per prescrizione sicure”.