"Mi hanno riabilitato anche il nano, adesso. E ora mi aspetto una bella campagna elettorale, così almeno il mio repertorio se ne avvantaggia". Con queste parole Beppe Grillo ha commentato la notizia della riabilitazione di Silvio Berlusconi in Parlamento. Lo ha fatto mentre era in scena all'Auditorium di Isernia con il suo show "Insomnia", aggiungendo, come riporta La Repubblica: "C'abbiamo Lui, il povero badante della nipote di Mubarack. Che adesso è oggetto di bullismo di due giovani". E ancora:"Elezioni, non elezioni. Ma con Berlusconi anche la morte perde, si arrende, non ha senso. Perché lui, se muore, vedrete che continueranno ad eleggerlo anche dopo la morte. Come morirà non lo so. Boh. Un meteorite. Forse no, forse due seni compressi che lo schiacciano, soffocano".

Nel corso dello spettacolo, il guru del Movimento 5 Stelle non ha mancato di fare un accenno alla trattativa di governo che vede impegnati i pentastellati con la Lega Nord di Salvini. "Lo fate questo governo? E con chi lo fate?", dice imitando la vocina dei cronisti. E scherzando sull'assenza di una giunta a Isernia: "Vi lamentante che non avete un primo cittadino. Ma perché: io so chi va al governo?". Neppure Matteo Renzi sfugge alla sua ironia: "Mi hanno fatto venire una gastrite pazzesca, con Renzi poi siamo arrivati al buco nero…". Poi riusa l'aneddoto della sua conoscenza da ragazzo con il futuro serial killer Donato Bilancia: "Ora, a uno che ha passato l'infanzia con Bilancia, che vuoi che gli facciano la destra, Renzi? Ma davvero destra e sinistra sono parole che non significano più niente. Sono parole al vento".