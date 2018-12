in foto: Lia Perrone e la mamma Grazia alla loro laurea triennale del 2016 (Facebook).

Lia Perrone e sua mamma Grazia Tarallo lo hanno rifatto: dopo essersi laureate insieme alla triennale nel 2016, hanno conseguito anche la magistrale in Scienze economiche segnando un nuovo record, sempre insieme e a supporto l'una dell'altra. Lia, 26 anni, come ha riportato Repubblica Torino, ha presentato una tesi sulla grande crisi economica mondiale del 1929, ottenendo il massimo dei voti con lode, mentre Grazia, 53 anni e già dipendente della Regione Piemonte, si è occupata di "trasformazioni socio economiche del sistema ferroviario", meritandosi il voto di 102 su 110. Le due, dopo la laurea triennale in Scienze dell'amministrazione all'università di Torino, avevano deciso di continuare gli studi presso l’Università Telematica Pegaso di Milano, dove dopo due anni esatti hanno terminato con successo il percorso di studi.

La loro storia, già nel 2016, fece molto scalpore. Grazia, all'epoca 51enne, non aveva mai potuto studiare. Poi, quando la figlia è cresciuta, ha deciso di frequentare le scuole serali dell'istituto Boselli, diplomandosi quasi contemporaneamente a Lia. Poi, la decisione di iscriversi insieme all'Università. "Facciamo tutto insieme, ci siamo aiutate a vicenda. Certo, nei giorni prima degli esami c'era un po' di nervosismo, ma abbiamo fatto un bellissimo percorso. In famiglia eravamo sei figli, papà operaio e madre casalinga, ho dovuto rinunciare allo studio. Quando mia figlia è diventata grande, ho prima frequentato le scuole serali per il diploma, poi ho deciso di osare seguendola. Per il lavoro, ogni tanto rimanevo indietro, lei mi aspettava programmando gli esami con me", aveva detto la mamma in un'intervista due anni fa raccontando la loro esperienza.