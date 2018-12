Una nave cargo russa si è arenata su una spiaggia in Cornovaglia a causa dei forti venti, mare agitato e piogge. Come riportano i media britannici, i servizi di emergenza si sono attivati subito dopo le 6 ora locale, quando in Italia erano le 5 del mattino, per soccorrere la nave russa, che si chiama Kuzma Minin ed è rimasta “pericolosamente bloccata” a pochi metri dalla spiaggia di Gyllyngvase a Falmouth Bay. A bordo della nave ci sono diciotto uomini dell'equipaggio russo. La nave Kuzma Minin, costruita in Germania e di 180 metri di lunghezza, era ormeggiata a Falmouth Bay quando la sua ancora ha iniziato a trascinarsi nelle prime ore del mattino. A spiegare quanto accaduto a Sky News è stata l'Agenzia marittima e della guardia costiera (Mca). Si è poi arenata sul lato occidentale dell'ingresso del porto alle 5.40 del mattino. Al momento, secondo quanto reso noto dalla guardia costiera, non c'è alcun allarme inquinamento.

Le segnalazioni sui social – Diversi testimoni oculari hanno segnalato sui social quanto accaduto: “Una nave cargo è pericolosamente vicina alla spiaggia, mettetevi al sicuro”, ha twittato uno. “Una nave mercantile russa di 16.000 tonnellate è bloccata sulla spiaggia di Gyllyngvase a Falmouth Bay”, ha scritto un altro. La spiaggia di Gyllyngvase è considerata una delle più belle e popolari della Cornovaglia.