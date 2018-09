BOLOGNA – Vigili del Fuoco e Carabinieri sono impegnati nelle ricerche di un giovane di 16 anni, residente in una frazione del comune di Zocca, nel Modenese, il paese famoso per aver dato i natali al rocker Vasco Rossi. Giuseppe Balboni, 16 anni, è scomparso da quasi una settimana: lunedì mattina all'alba è uscito di casa e da allora non si hanno più notizie. Ieri sera è stato ritrovato ieri sera il suo scooter Phantom F12 rosso, in sella al quale si era allontanato, a Castello di Serravalle, in provincia di Bologna. Il mezzo era nei pressi di una fontana, a quanto si apprende, coperto da una coltre di foglie. Le ricerche si stanno concentrando tra le due province. I genitori hanno fornito tutte le informazioni utili lanciando un appello per ritrovare il ragazzo anche sui social; della scomparsa del 16enne si è occupata anche la trasmissione della Rai ‘Chi l'ha visto'. La famiglia ha anche chiesto aiuto agli amici su Facebook per cercare di ritrovare il ragazzino che non si fa vedere né sentire da lunedì scorso quando doveva andare a scuola, per il primo giorno dell'anno scolastico, e non si è più visto dopo che ha lasciato la sua abitazione alle 6.45 del mattino.

Balboni è alto 1.70, rasato, carnagione olivastra, occhi neri, e al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita, pantalone nero da tuta e scarpe da ginnastica nere. Ha con sè i documenti e una sacca scura.

