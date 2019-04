in foto: Oggi, 12 aprile, si celebra la Giornata Mondiale dell’Uomo nello Spazio.

Il 12 aprile è la Giornata mondiale dei Viaggi dell’Uomo nello Spazio: in questo stesso giorno, nel 1961, il cosmonauta sovietico Yuri Gagarin raggiungeva per la prima volta l’orbita terrestre e guardava da lassù la Terra, “bellissima e senza confini”. Ma l’avventura dell’uomo nello spazio non inizia nel Novecento: fin dall’antichità il suo sguardo si è spinto più volte oltre le stelle, vedendo più chiaramente, attraverso di esse, la propria realtà. A descrivere per primo questa scoperta fu Luciano di Samosata: fu lui, nel II secolo, a scrivere del “primo” viaggio dell’uomo nello spazio.

L’Icaromenippo: il primo uomo nello spazio

Tosto che io feci un po' di riflessione sulla vita umana, trovai che le ricchezze, le signorie, le grandezze sono instabili, ridevoli, meschine assai: onde sprezzandole, e tenendole come un impaccio a conseguire altre cose veramente serie, io tentai di levar gli occhi in su, e di rimirar l'universo.

Si tratta ovviamente di un viaggio immaginario, attraverso il quale la vena irriverente di Luciano dispiega tutta la sua potenza. L’Icaromenippo, conosciuto anche come “Uomo sopra le nuvole” o “Passanuvoli”, ha come protagonista, non a caso, il cinico Menippo di Gadara, famoso nell'antichità per essere l’iniziatore del genere satirico. Attraverso la voce di questo inusuale Icaro, si racconta un viaggio fantasioso attraverso le nuvole e i pianeti per giungere al cielo degli dèi.

Un Icaro, Menippo, molto più furbo: anziché di cera, il filosofo si procura le ali autentiche di un’aquila e un avvoltoio. “Ci son volato con le penne mie”, dice l’uomo all'amico incredulo, raccontando la propria avventura. La scelta dei due volatili non è casuale: nell'economia generale della narrazione satirica, la scelta di due animali diversi è una metafora del fatto che, per elevarsi alle cime del sapere, bisogna necessariamente dotarsi di due punti di vista complementari.

Il discorso della Luna: la critica all'umanità

Il viaggio di Menippo prosegue fino ad arrivare oltre la Luna. E quando giunge ad incontrare la splendida signora bianca, si ha forse una delle parti più poetiche e toccanti dell’intero testo. Salutandolo e augurandogli un buon viaggio, la Luna chiede all'uomo di portare un messaggio a Zeus:

Non m'era levato uno stadio, e la Luna, con una vocina di donna: O Menippo, disse, fa' buon viaggio, e portami un'ambasciata a Giove. (…) L'ambasciata è facile, disse, è una preghiera che da parte mia presenterai a Giove. Io sono stucca, o Menippo, di udire i filosofi che ne dicon tante e poi tante di me, e non hanno altro pensiero che d'impacciarsi de' fatti miei, chi son io, e quanto son grande, e perché ora sono scema ed ora son piena: chi dice che sono abitata, e chi che son come uno specchio pendente sul mare, ed ogni sciocchezza che pensano l'appiccano a me. Han detto finanche che questa luce non è mia, ma è roba rubata, e me l'ho presa dal Sole; e non la finiscono, e per questo mi faran bisticciare e venire alle brutte con mio fratello; non essendo contenti di sparlare del Sole, che è una pietra, e una palla di ferro rovente.

Un messaggio molto particolare che, come tutta l’opera, attraverso le stelle parla di noi.