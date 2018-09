“Ho paura sia giunto il momento, amici miei. E improvvisamente. Mi hanno detto che ho solo pochi giorni. Tutto ciò è davvero surreale. Grazie mille per tutto il supporto che ho ricevuto". La conduttrice inglese Rachel Bland, volto noto e molto amato della BBC, lotta da tempo contro un cancro che è arrivato all’ultimo stadio. Nei giorni scorsi, in cui foto in cui appare sorridente in compagnia del marito, ha annunciato ai suoi follower di Instagram che la sua battaglia contro il tumore al seno iniziata nel 2016 sta per giungere all'epilogo più temuto. Dopo che le è stato diagnosticato quel terribile male, la giornalista ha iniziato a lavorare a un libro dedicato al suo bambino di due anni, dal titolo "For Fred". Ora la sua priorità è terminare il volume e lasciare dei regali per i futuri compleanni del piccolo: dal prossimo a quello in cui compirà 21 anni. "Si trova in un'età in cui non ricorderà molto di me – ha spiegato al Times -. Voglio solo raccontargli qualcosa, in modo che lui abbia una qualche idea di me in futuro".

Ora che le terapie alle quali si è sottoposta sembrano essere giunte alla conclusione a causa del peggioramento delle condizioni di salute, Rachel ha scelto di condividere i suoi pensieri, ringraziando amici e fan che le sono stati vicini: “Grazie per tutto il supporto che mi avete dato. Debs e Lozz (Deborah James e Lauren Mahon, ndr) continueranno il podcast #youmebigc. Arrivederci, amici miei”.

Ora vuole finire il libro dedicato al suo bambino. “È una vera corsa contro il tempo. Se mi cercate sarò davanti al computer a scrivere e bere litri e litri d’acqua”, ha raccontato Rachel. "Ridere fa bene all’anima. Spero che tu possa ridere tanto, in futuro, proprio come fai adesso. Riesci a trovare te stesso e altre cose così divertenti da ridere a crepapelle. Mi piace vederti così felice e scoprire il tuo senso dell’umorismo. Coltivalo sempre", si legge nel libro, al momento in cerca di un editore.

Poi l’idea dei regali per Fred: “Sto confezionando dei regali di compleanno per mio figlio: li potrà aprire tra i quattro e i 21 anni – ha scritto -. Si tratta di effetti personali come i miei bloc-notes o il profumo che utilizzo, così ricorderà il mio odore. Spero che il libro e questi doni gli dimostrino il mio amore per il resto della sua vita".