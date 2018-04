"L'intervento è andato molto bene, il cuore ha ripreso e il paziente è in condizioni stabili. Siamo molto soddisfatti e ottimisti". Sono queste le parole con le quali Francesco Musumeci, cardiochirurgo dell'ospedale San Camillo di Roma, ha fatto il punto sulle condizioni di Giorgio Napolitano. Il Presidente emerito della Repubblica ieri era infatti stato sottoposto a una delicata operazione al cuore, dopo aver accusato un malore mentre era in visita alla moglie Clio, ricoverata in una clinica romana dopo una caduta. Napolitano è rimasto cosciente fino all'ingresso in sala operatoria nel nosocomio romano e ora sarà trasferito in terapia intensiva per il decorso post intervento. Le prossime ore diranno molto sulle sue condizioni e i medici intendono capire come procedere e quale possa essere poi la terapia migliore da seguire.

Come conferma il primario del San Camillo, l'ex Capo dello Stato resterà sedato fino a domani mattina, poi sarà svegliato per una valutazione dell sue condizioni. Il professor Musumeci non si sbilancia, ma continua a dirsi ottimista e ribadisce che l'operazione, consigliata anche dal cardiologo di fiducia di Napolitano, è andata secondo programma: "Ovviamente i suoi 93 anni conteranno sul tempo di recupero, ma la sua grande tempra lo aiuterà".

La notizia del malore e della successiva operazione si è rapidamente diffusa e sono stati tantissimi gli attestati di stima e gli auguri di pronta guarigione giunti dal mondo politico. Dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ai leader dei principali partiti, in molti hanno espresso la propria vicinanza al senatore a vita Napolitano, che tra le altre cose, aveva diretto dalla Presidenza la prima seduta del nuovo Senato, in quanto membro più anziano.