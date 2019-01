È giallo sulla morte di un ragazzo di diciotto anni, Federico G., trovato senza vita nel pomeriggio di ieri, martedì 22 gennaio, nella sua casa di Colle San Donato a Pescara. A dare l'allarme è stata la madre del giovane, che dopo aver trovato il figlio privo di sensi disteso sul letto nella sua camera, ha subito allertato i sanitari del 118. Sanitari che però, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Il diciottenne era morto già da qualche ora quando è stato trovato. Nella casa di Colle San Donato a Pescara sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante e Scientifica.

Sul corpo nessun segno di violenza: magistrato dispone l'autopsia – Sul corpo del giovane, dopo un primo esame effettuato dal medico legale, non sono stati riscontrati segni di violenza per cui è probabile che il decesso sia stato causato da un malore. Per chiarire le cause della improvvisa morte del diciottenne il magistrato di turno Marisa Tommolini, considerata anche la giovane età della vittima, ha disposto l’autopsia che dovrebbe essere effettuata in giornata. Il corpo del giovane è stato portato presso l'obitorio dell'ospedale civile “Spirito Santo” di Pescara. A condurre le indagini sul caso sono gli agenti della Squadra Mobile della polizia.