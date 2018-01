CasaPound Genova ha seccamente smentito che suoi militanti abbiano ferito, nella notte tra venerdì e sabato, un giovane antifascista. Il movimento di estrema destra chiarisce che "dopo una lunga serie di danneggiamenti alla propria sede da parte degli antagonisti, tutti ripresi dai video delle telecamere di sicurezza, nella notte tra il 12 e il 13 gennaio, un numeroso nucleo di antifascisti dopo aver provocatoriamente affisso manifesti infanganti le attività di CPI a favore degli italiani si schierava aggressivamente tra piazza Tommaseo e via Montevideo, minacciando alcune ragazze simpatizzanti di CPI astanti nei pressi della sede".

Ieri Genova Antifascista aveva denunciato di aver subito un'aggressione da parte di una trentina di militanti di CasaPound, impegnati da alcuni giorni nella raccolta delle firme per la partecipazione alle prossime elezioni politiche del 4 marzo. Stando a quanto denunciato dagli antifascisti in una nota, mentre stavano attaccando i manifesti in piazza Tommaseo, nei pressi nell’imbocco di via Montevideo, dalla sede di CasaPound si sarebbe precipitato un cospicuo numero di "fascisti del terzo millennio": “Brandivano bottiglie, cinghie e coltelli – raccontano i democratici – Nel breve scontro che si è svolto, un compagno accorso per difendere un altro è stato circondato e colpito due volte: il coltello ha oltrepassato gli indumenti causando una ferita alla schiena”.

Il ministro della Giustizia: "Solidarietà all'antifascista aggredito"

Sulla vicenda indaga la polizia: l a Digos avrebbe già acquisito i filmati dell'episodio e alcuni dei protagonisti sarebbero già stati individuati. E anche il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha commentato l'accaduto: "Esprimo la mia solidarietà all’antifascista aggredito l’altra notte da alcuni militanti di CasaPound a Genova. Un episodio di violenza intollerabile. Stiamo assistendo a un crescendo d’intimidazioni e aggressioni che, anche in un passaggio politico delicato per il nostro Paese, tentano di avvelenare il clima del territorio. Davanti a un’inquietante recrudescenza di minacce di ispirazione fascista, bisogna rispondere in maniera unitaria, concreta e determinata. Tutte le forze che hanno a cuore la democrazia devono ribadire che non ci può essere spazio e riconoscimento per chi pensa di affermare le proprie idee con la violenza e con le intimidazioni".