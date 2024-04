video suggerito

SuperEnalotto, in due centrano il 5+1: ecco dove sono stati vinti più di 322mila euro Più di 322mila euro sono stati vinti da due fortunati giocatori grazie al 5+1 del Superenalotto. Le schedine fortunate giocate a Genova e Cesa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Dopo tanto tempo in cui non si vedeva qualcuno aggiudicarsi un 6 o 5+1 con il SuperEnalotto, finalmente due fortunati vincitori sono riusciti a portare a casa il 5+1 da 322.004,05 euro.

Si tratta di due fortunati giocatori che hanno vinto grazie a schedine giocate a Genova, nel bar Tabacchi Evelyn in via Borgoratti 24 ABCR e a Cesa (CE), nel Tabacchi Conte Assunta di Via P. Della Gala 1.

Per ora nessuna traccia del 6 e il montepremi per il Superenalotto continua a salire dopo questo scampato pericolo, arrivando a 93,6 milioni di euro a disposizione per il prossimo concorso.

Nonostante la consistente vincita registrata per due fortunati che hanno portato a casa più di 322mila euro, senza il 6 il Jackpot continua ad aumentare e i giocatori potranno tentare nuovamente la fortuna nella prossima estrazione.

Nel frattempo i vincitori registrati a Genova e a Cesa dovranno presentarsi con la schedina per poter riscuotere la quota che andrà peró divisa tra due persone, così come previsto dal gioco.

Grande curiosità di conoscere i vincitori anche nei due locali dove sono state giocate le schedine. Qui infatti sono già stati affissi i cartelloni per chiedere ai legittimi destinatari di presentarsi per riscuotere la cifra in denaro non di certo da poco conto.

Questa sera la combinazione vincente per il Superenalotto era: 26, 34, 40, 53, 60, 68. Il numero Jolly estratto questa sera era l’82, mentre per il SuperStar è stato estratto il 19.

I risultati sono stati verificati sul sito ufficiale di Lottomatica, dove è possibile controllare la propria scheda e i propri dati di gioco consultando anche i numeri estratti nel corso della giocata prevista per il giorno.

Non resta ora che attendere la mossa dei vincitori che presto usciranno allo scoperto esibendo il biglietto vincente. I residenti delle rispettive città si dono infatti giá mostrati curiosi di conoscere i due baciati dalla fortuna.