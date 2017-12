Porta ancora addosso i segni del “Thomas Fire, definito il peggiore incendio nella storia della California. Eppure il gatto Pilot deve tanto a quelle fiamme. La sua storia è stata riportata nei giorni scorsi dai media USA. L’animale, che ora ha 13 anni, era stato adottato dalla famiglia Thompson quando era solo un gattino nel 2004. Aveva tre anni quando non riuscì a trovare la strada di casa a Santa Rosa, come ha spiegato Jenn Thompson al Longmont Daily Times Call. Poi, il 31 ottobre scorso, un uomo che stava cercava i suoi gatti tra le macerie della distruzione causata dall’incendio, l’ha scoperto a poco più di un chilometri da luogo dove Pilot era scomparso 10 anni fa. Jennn ha raccontato di aver ricevuto una chiamata da un ospedale per animali domestici nel nord della California, dove il microchip di Pilot era stato scansionato per risalire proprio ai Thompson, che ora vivono a Longmont, in Colorado.

"È piuttosto pazzesco direi…", ha ammesso la donna. Pilot ha dovuto subire due interventi chirurgici, tra cui uno in cui gli hanno amputato cinque dita delle zampe. Si riprenderà, comunque. Per coprire le costose spese veterinarie, la signora Thompson ha lanciato una raccolta fondi su GoFoundMe. In poco tempo, ha raccolto oltre 4mila sterline. "Quando ho ricevuto la prima donazione, ho pianto. È stato surreale – ha aggiunto Jenn – Siamo cosi contenti di riavere Pilot tra noi e anche lui è felice adesso". “Penso che abbia riconosciuto la mia voce ed è stato molto bello. Quando l'ho portato indietro, ha sicuramente riconosciuto mia figlia", ha detto ancora la donna. E nonostante gli anni lontani da casa, “non ha perso le sue ‘stranezze’”, come quella di “appollaiarsi sulla ciotola dell’acqua. Me ne ero dimenticata!”.