Momenti di paura nel sud-ovest della Gran Bretagna e nel Galles dopo che migliaia di persone hanno avvertito una forte scossa di terremoto. Secondo quanto riferisce l'Istituto geofisico americano (Usgs) – a 3 km a nord di Clydach, nel Galles. Secondo il British Geological Survey la magnitudo è stata di 4.4 con una profondità di 7,4 km.

I media britannici riferiscono che la scossa è stata avvertita dalla Cornovaglia a Liverpool. Numerosi i cittadini che hanno tempestato di telefonate la centrale di polizia della località di Dyfed-Powys, nel Galles, in relazione all'incidente. La polizia di Dyfed Powys ha riferito di aver ricevuto "tantissime chiamate". Nel frattempo, la polizia del Galles del Sud ha esortato la popolazione a evitare di chiamare i servizi di emergenza se non per segnalare danni o lesioni.

Secondo il centro di calcolo sismologico dell'area europea EMSC il sisma avrebbe avuto il suo epicentro esatto appena 1 chilometro ad ovest di Neath, città che ospita circa 45 mila abitanti e solo 10 chilometri a nordest rispetto alla città costiera e portuale di Swansea, dove risiedono più di 170 mila persone e 49 chilometri a nordovest rispetto alla più grande Cardiff, dove gli abitanti sono più di 300 mila.

Sempre secondo l'EMSC, a causa del terreno prevalentemente collinare, composto di sedimenti, le vibrazioni sismiche si sono propagate per molti chilometri soprattutto fra il Galles e il Regno Unito sudoccidentale e centro-occidentale. Ad est il sisma è stata avvertito fino a Londra, mentre a nord le vibrazioni hanno fatto tremare Liverpool. Ad ovest, invece, il terremoto è stato avvertito nelle città di Loch Garman e Cork, in Irlanda, mentre a sud in tutta la Cornovaglia e, poi, sullo stretto della Manica a Southempton e Bournemouth.