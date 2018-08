E' stato un ferragosto drammatico quello vissuto dalle famiglie di tre ragazzi in provincia di Foggia: tre giovani sono morti nel tremendo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la strada statale 693, nel tratto tra il Santuario di San Nazario ed Apricena, sul Gargano. Le vittime si chiamavano Liliana Quaranta, di 24 anni, Daniela Caserta di 21 e Domenico Gildone di 22, tutti di Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Lo schianto, che ha interessato tre veicoli, ha causato il ferimento di altre nove persone che hanno riportato fratture e contusioni fortunatamente non gravi. Le tre vittime viaggiavano a bordo di un Suv, una Toyota Rav 4, insieme ad altri due amici. La dinamica dell'incidente non è stata ancora ricostruita, ma secondo le prime informazioni il veicolo, che viaggiava in direzione Lesina, si è scontrato lateralmente con un primo camper che viaggiava nel senso opposto di marcia.

L'uomo alla guida del secondo caravan, che seguiva il precedente, per evitare lo scontro frontale con il Suv ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. Il mezzo, a seguito dell'impatto, si è incendiato. A bordo c'era un'intera famiglia perugina: i due genitori hanno riportato fratture agli arti, mentre le due figlie sono rimaste miracolosamente illese.

Nello scontro, invece, le due ragazze Liliana Quaranta e Daniela Caserta sono decedute sul colpo, rimanendo schiacciate tra le lamiere della Toyota. Domenico Gildone, invece, è stato condotto in elicottero all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate. È morto nella tarda serata di ieri.