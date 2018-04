Un’intera famiglia distrutta. Padre, madre e figlioletto di 2 anni e mezzo sono deceduti in un terribile incidente stradale che si è verificato nei pressi di Foggia. Le vittime sono Sebastiano Coletta, 30 anni di Avola, la moglie Francesca Conti di 36 anni, originario di Ascoli Piceno, e il loro bimbo, Salvatore. Grande commozione ai funerali, celebrati nella Chiesa di San Giacomo della Marca, nella cittadina marchigiana, da don Beniamino Ricciotti, insieme ad un altro sacerdote, don Carlo Lupi. Sopra le bare, c’erano le loro rispettive fotografie, e di fronte al feretro bianco del piccolo Salvatore una grande immagine dei genitori che si scambiavano un bacio con il bambino in braccio "Affidiamo a Dio questa famiglia, strappata alla vita troppo presto", ha scritto in un messaggio il vescovo di Ascoli, Monsignor Giovanni D’Ercole, che non ha potuto essere presente ai funerali perché fuori città. "Vorremmo dimostrarvi che la nostra vicinanza è autentica", ha detto il parroco rivolgendosi ai familiari delle vittime al termine della messa, con la voce rotta dalla commozione, prima che i feretri lasciassero la chiesa tra il caloroso applauso degli oltre 400 presenti.

La dinamica dell'incidente

Francesca e Sebastiano erano a bordo di una Ford Focus che si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf condotta da un 49enne anche lui siciliano rimasto ferito in modo non grave. La famiglia era residente da qualche anno ad Ascoli Piceno. I coniugi sono deceduti prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre Salvatore era ancora vivo, ma la corsa in ospedale è stata inutile per il piccolo, che si è spento in ambulanza. La famiglia Coletta stava tornando nelle Marche dopo aver trascorso la settimana di Pasqua in Sicilia. Difficile fare ipotesi sulla dinamica dell’incidente, al momento non si esclude nulla: errore umano, guasto tecnico, condizioni viscide dell’asfalto o anche un possibile malore di uno dei conducenti che avrebbe portato un’automobile a invadere la corsia opposta. Le indagini serviranno per chiarire gli istanti che hanno preceduto l’impatto.