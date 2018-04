Tragico incidente stradale nelle prime ore di lunedì lungo le strade pugliesi. Un intero nucleo famigliare è stato completamente distrutto da un terribile schianto frontale avvenuto questa mattina intorno alle 9 nei pressi di Foggia. Le vittime sono tre: padre e madre di circa 30 anni e il loro figlioletto di appena un anno e mezzo che viaggiavano sulla stessa vettura lungo la strada statale 673-tangenziale di Foggia che costeggia il capoluogo di provincia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Foggia, accorsi sul luogo dello schianto, due auto, una Ford Focus SW e una Golf Volkswagen, si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento in un impatto che si è rivelato letale.

Per le tre vittime che viaggiavano sula Ford purtroppo è stato inutile l'arrivo dei soccorsi del 118: i medici hanno dovuto dichiarare il loro decesso sul posto. Ferito, soccorso e trasportato in codice rosso agli Ospedali Riuniti di Foggia invece il conducente dell'altra vettura coinvolta: un 49enne che viaggiava nel senso opposto di marcia della famiglia. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia che hanno dovuto estrarre le vittime e il ferito dalle lamiere contorte delle due auto per affidarli poi alle cure del 118. Per stabilire cosa sia accaduto i militari dell'arma hanno effettuato i rilievi del caso ma non ci esclude che a contribuire alla tragedia sia stata la velocità e l'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta poco prima.