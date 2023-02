Zelensky alla Berlinale: “La Russia vuole costruire un nuovo muro in Ucraina, tra noi e l’Europa” Il presidente dell’Ucraina è intervenuto in diretta video al Festival del Cinema di Berlino. E ha assicurato: “Noi resisteremo e proteggeremo l’Europa”.

"Oggi la Russia vuole costruire un muro in Ucraina, tra noi e l'Europa". Sono le parole del presidente ucraino Vlodomyr Zelensky, intervenuto con un messaggio video alla serata inaugurale della Berlinale, il festival del cinema di Berlino.

La Russia ha scatenato una guerra contro l'Ucraina, una guerra che dura da ormai quasi un anno, distruggendo città, uccidendo uomini. L'arte può restare fuori dalla politica? No, quando è una politica di aggressione. In questo caso l'arte non può essere neutrale".

Zelensky ha sottolineato. "Berlino è stata a lungo una città divisa da un muro, un muro che divideva civiltà e tirannia, democrazia e totalitarismo. Era un muro che divideva le persone ma anche la loro cultura, le loro filosofie. Ora la Russia vuole ricostruire lo stesso muro da noi. Vuole costruire un muro tra noi e l'Europa".

"Wim Wenders abbatté il muro di Berlino prima che cadesse", con gli angeli di ‘Il cielo sopra Berlino', ha rimarcato il presidente ucraino, aggiungendo come oggi Mosca rivoglia quel muro "tra la civiltà e tirannia, tra la libertà e la schiavitù. Ma l'Ucraina resisterà e protegge la stessa Europa".

"In tempi come questi, in una situazione come questa, l'arte non può restare fuori, non può essere indifferente, non può essere neutrale. Deve pronunciarsi, deve esplicitare la sua posizione. Certo, tecnicamente il cinema, un film, non possono cambiare il mondo. Ma un buon film può influenzare, può ispirare, può contribuire a cambiare il mondo", ha detto ancora Zelensky.