Zelensky a Davos: “Putin incarna guerra”. Il leader russo: “Ucraini imbecilli, hanno detto no a negoziati” Ospite per la prima volta al Forum economico, il presidente ucraino ha chiesto agli alleati di fare un ulteriore sforzo per la fine della guerra e accusato Putin: “Ha rubato al mondo 13 anni di pace”. Il numero uno del Cremlino citato da Ria Novosti: “L’Ucraina ha rinunciato ai negoziati con la Russia, imbecilli, sarebbe tutto finito tempo fa”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Zelensky a Davos

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Abbiamo bisogno che Putin perda" e "possiamo farlo. Quest'anno deve essere decisivo" per la fine del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky ospite per la prima volta al Forum economico di Davos, dove non si parla solo di cambiamento climatico.

Zelensky a Davos parla all'Occidente: "Mettiamo fine alla guerra"

Il leader ucraino ha evidenziato come Putin non sarà mai soddisfatto di un conflitto congelato. "Vi ricordo che dopo il 2014 c'è stato un tentativo di congelare la guerra in Donbass. C'erano garanti influenti, tra cui la cancelliera della Germania e il presidente francese. Ma Putin è un predatore non soddisfatto dai prodotti congelati. Dobbiamo difenderci, difendere i nostri bambini e le nostre mogli e possiamo batterlo sul terreno, lo abbiamo provato".

"La guerra finirà con una pace giusta e stabile, e vogliamo che siate parte di questa pace a partire da ora. Per avvicinare la pace abbiamo bisogno di voi", ha poi affermato Zelensky.

Il presidente ucraino ha chiesto agli alleati di fare un ulteriore sforzo anche perché "chi pensa che questa guerra riguardi solo noi, che riguardi solo l’Ucraina, si sbaglia di grosso. Chi in Europa può avere un esercito come il nostro, che ferma la Russia?". Quindi servono maggiori aiuti militari per metter fine alla guerra, all’aggressione di Vladimir Putin. "Lui solo ha rubato 13 anni di pace al mondo", ha detto, elencando anche l’invasione della Crimea e l’instabilità in diversi Paesi africani.

Zelensky a Davos 2024

Putin: "Ucraini imbecilli, hanno rinunciato a negoziati".

La replica di Vladimir Putin è arrivata a stretto giro: la formula di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è fatta di "requisiti proibitivi per i negoziati", ha detto il numero uno del Cremlino citato dall'agenzia Ria Novosti. E ancora: "L'Ucraina ha rinunciato ai negoziati con la Russia, imbecilli, sarebbe tutto finito tempo fa".

Al centro del discorso c'è ancora la controffensiva: forze armate ucraine stanno colpendo le regioni russe al confine "per distogliere l'attenzione dei loro concittadini e degli alleati occidentali dal fallimento completo della loro controffensiva" ha detto.