Volo Marocco-Turchia, atterraggio d’emergenza alle Baleari per finto malore: scappano 20 passeggeri Un aereo che viaggiava tra il Marocco e la Turchia ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza sull’isola spagnola di Maiorca per un presunto malore di un passeggero, che poi si è rivelato essere falso. Ma nel trambusto altri venti passeggeri sono riusciti a scappare, bloccando l’aeroporto di Palma per quasi cinque ore. Si indaga sull’ipotesi di immigrazione illegale.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un aeroporto chiuso per quattro ore, con venti persone in fuga dopo un atterraggio d'emergenza. Peccato che nessuno, in realtà, si stesse sentendo male davvero sul volo partito dal Marocco e diretto in Turchia. L'aeroporto di Palma di Maiorca è uno dei più trafficati della Spagna e si trova nell'arcipelago delle Baleari, nel bel mezzo del Mediterraneo e soprattutto nella rotta di volo tra il Paese nordafricano e quello mediorientale. Ieri è rimasto bloccato per diverse ore, con 13 aerei diretti a Palma che sono stati dirottati su altri aeroporti e 16 voli in partenza che hanno subito ritardi significativi. L'aeroporto ha poi riaperto intorno alla mezzanotte di dopo circa quattro ore di chiusura.

La causa del blocco all'aeroporto è da imputare all'atterraggio d'emergenza avvenuto ieri pomeriggio, da parte di un volo della Air Arabia Maroc che stava viaggiando da Casablanca a Istanbul. All'improvviso un passeggero ha detto di sentirsi male e ha segnalato un coma diabetico. Il pilota non ha esitato e ha fatto rotta sull'aeroporto più vicino, appunto, quello di Palma. Una volta atterrati il presunto malato è stato portato d'urgenza in ospedale insieme a un accompagnatore, ma le analisi e gli esami a cui si è sottoposto hanno rivelato che è in realtà in ottima salute.

Nel frattempo, approfittando del trambusto che si è creato al momento dell'atterraggio d'emergenza, venti passeggeri dell'aereo sono scappati. Secondo quanto riporta El Pais, cinque di questi sarebbero stati poi arrestati, mentre tra i fuggiaschi c'è anche l'accompagnatore del presunto malato. L'aeroporto, intanto, si è bloccato mentre si cercavano queste persone, che potenzialmente potevano essere anche sulla pista. Intanto è già stata aperta un'inchiesta e si indaca sull'ipotesi di immigrazione illegale. Secondo la polizia, infatti, si tratterebbe di uno stratagemma utilizzato per entrare illegalmente in Spagna. Il presunto malato è stato arrestato con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina.